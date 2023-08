﻿﻿Kai Pröger macht Hansa Rostocks Sieg gegen Osnabrück klar: Warum er nur verhalten jubelte

Rostock. Als Kai Pröger den Nachschuss volley versenkte, riss er nur kurz die Arme hoch. Nach euphorischem Jubel stand ihm nicht der Sinn. Der Stürmer des FC Hansa Rostock war erleichtert. Und enttäuscht, dass der von ihm getretene Handstrafstoß zuvor nicht im Netz zappelte. „Es ist kein schönes Gefühl, einen Elfmeter zu verschießen. Er war nicht gut genug geschossen“, räumte Pröger nach dem Schlusspfiff ein.

Hansa bezwang am Sonnabend den Aufsteiger VfL Osnabrück mit 2:1 (1:1) und feierte damit den dritten Sieg im vierten Saisonspiel. „Spitzenreiter! Spitzenreiter!“, ertönte es lautstark von den Rängen im Ostseestadion.

Hansa ist für wenige Stunden sogar Tabellenführer

Die Rostocker wurden zwar nur wenige Stunden später vom Hamburger SV vom Platz an der Sonne verdrängt, doch der Saisonstart macht Lust auf mehr. Hansa-Trainer Alois Schwartz lobte vor allem die Einstellung seiner Truppe. „Hinten raus hat man gesehen, welche Mentalität und Leidenschaft die Mannschaft hat.“

Eine Woche nach der unglücklichen Heimniederlage gegen Hannover 96 (1:2) hatte sich der Coach „aus dem Bauch heraus“ für ein Startelf-Debüt von Juan José Perea entschieden. „Juan hat noch konditionelle Defizite. Er hat im Training schon schwer gepumpt. Deswegen wusste ich nicht, wie lange er durchhält“, erklärte der 56-Jährige.

Torschütze Perea wurde von den Hansa-Fans gefeiert

Perea mischte bis kurz vor Beginn der achtminütigen Nachspielzeit mit. Unter dem tosenden Applaus der Fans verließ der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Kolumbianer das Feld.

Der Stürmer hatte in der 27. Minute seine ganze Klasse gezeigt. Dennis Dressel setzte Perea mit einer Flanke aus der eigenen Hälfte in Szene. Der 23-Jährige nahm den Ball mit der Brust an, wimmelte die Osnabrücker Innenverteidiger Maxwell Gyamfi und Niklas Wiemann ab, drang in den Strafraum ein und brachte die Gastgeber mit einem Flachschuss ins rechte Eck mit 1:0 in Führung.

Juan José Perea (l.) und Damian Roßbach feiern nach dem Schlusspfiff den dritten Saisonsieg mit den Hansa-Fans. © Quelle: Lutz Bongarts

Es war bereits das dritte Tor des Südamerikaners, der Hansa bei Aufsteiger SV Elversberg mit einem späten Doppelpack zum 2:1-Sieg geschossen hatte. „Wenn er so weitermacht, freuen wir uns“, sagt Schwartz. „Juan ist noch nicht bei einhundert Prozent, aber er ist relativ schnell angekommen.“

Perea, der nach seinem Treffer ausgelassen über den halben Platz stürmte, strahlte nach dem Schlusspfiff. „Ich bin sehr glücklich“, sagte der frisch gebackene Papa. „Es ist immer emotional, wenn du ein Tor machst.“

Ex-Hansa-Profi Verhoek erzielte Abseitstor

Ein Gefühl, das John Verhoek nicht vergönnt war. Der Niederländer, der nach seiner Ausmusterung in Rostock beim VfL unterschrieben hatte, wurde in der 68. Minute eingewechselt. 16 Minuten später traf der 34-Jährige ins Rostocker Tor, doch der Treffer zählte nicht. Verhoek stand bei dieser Aktion im Abseits.

Die weiterhin sieglosen Osnabrücker begannen mutig, setzten die Hanseaten unter Druck und erzielten ein spielerisches Gleichgewicht. Auch nach dem Rückstand blieb der VfL dran und kam in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Ausgleich. Hansa-Profi Janik Bachmann fälschte einen Schuss von Dave Gnaase unglücklich ab.

Statistik Hansa: Kolke – van der Werff, Roßbach, Rossipal – Neidhart, Dressel, Bachmann, Schumacher (90.+4 Ruschke) – Pröger (79. Fröling), Ingelsson (90.+4 Hinterseer), Perea (89. Güler) VfL Osnabrück: Grill – Gyamfi, Wiemann, Kleinhansl (88. Bähr) – Gnaase (88. Ajdini) – Wriedt, Thalhammer, L. Kunze (68. Verhoek), Tesche (81. Makridis), C. Conteh (68. Wulff) – E. Engelhardt Tore: 1:0 Perea (27.), 1:1 Gnaase (45.+3), 2:1 Pröger (67.) Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Lübeck) Zuschauer: 25 500 Gelbe Karten: Perea (1), Roßbach (3), van der Werff (1) Besonderes Vorkommnis: Grill (Osnabrück) hält Handelfmeter von Pröger (67.)

In der Nachspielzeit feierte Felix Ruschke sein Profidebüt. Kaum war der 20-jährige Abwehrspieler auf dem Platz, schmiss er sich in eine Hereingabe der Gäste. Danach jubelte Ruschke, als ob er gerade den Siegtreffer erzielt hätte.

„Letztendlich haben wir ein ordentliches Heimspiel gemacht und eine gute erste Halbzeit gespielt“, resümierte Trainer Schwartz.

Hansa ist am kommenden Sonntag im Spitzenspiel beim Hamburger SV gefordert. Für Kai Pröger ist klar: Sollten die Rostocker erneut einen Elfer bekommen, würde er wieder Verantwortung übernehmen. „Und dann schieße ich ihn hoffentlich direkt rein.“

