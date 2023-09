﻿Hansa Rostock muss nach Kaiserslautern: Kann die Schwartz-Elf den Trend umkehren?

Rostock. Es waren oft besondere Spiele, wenn der FC Hansa und der 1. FC Kaiserslautern in der Vergangenheit aufeinandertrafen. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht es für die Rostocker darum, nach zwei Niederlagen gegen Spitzenteams zurück in die Erfolgsspur zu finden. Mit Alois Schwartz und Dirk Schuster treffen zwei der erfahrensten Trainer im Fußball-Unterhaus aufeinander.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Trainer: Der Schwabe Schwartz und der Sachse Schuster sind sich als Spieler auf dem Rasen nicht allzu oft direkt begegnet. Aber es gab durchaus Gemeinsamkeiten bei den einstigen Bundesligaprofis. „Wir haben beide hinten gespielt und waren eher von der rustikalen Sorte, da hat es manchmal geknallt“, sagt Schwartz, der mit Schuster beim Karlsruher SC gelegentlich zusammen in der Traditionsmannschaft aufgelaufen ist. Mit 212 Zweitliga-Spielen als Trainer ist der Rostocker der erfahrenste und mit 56 Jahren auch der älteste Coach im Unterhaus. Schuster, altersmäßig die Nummer drei (hinter Alexander Zorniger/Fürth), hat in den ersten drei Ligen in fast 300 Spielen an der Seitenlinie gestanden, davon 175 in der 2. Liga.

Kein aktueller Zweitliga-Trainer hat so viele Spiele wie Schwartz

Am Sonntag treffen beide zum sechsten Mal als Trainer in der 2. Liga aufeinander. Die Bilanz spricht – noch – für FCK-Coach Schuster, der nur ein Mal gegen Schwartz verloren hat (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das letzte Duell: Im Endspurt der vergangenen Saison verließ Schwartz mit Hansa das Fritz-Walter-Stadion als Gewinner (Pröger erzielte das einzige Tor). „Es war ein enorm wichtiger Sieg für uns. Wir haben unheimlich viel Aufwand getrieben, uns gewehrt und dagegengestemmt. Auch am Sonntag wird es ganz wichtig sein, dass wir von Anfang an das abrufen, was uns auszeichnet“, weiß Schwartz.

Hansa-Coach: Wir müssen sehr stabil verteidigen

Der Trend: Während bei Hansa die Ergebniskurve mit zwei Niederlagen zuletzt nach unten zeigte, ist der FCK nach Saison-Fehlstart mit zwei Pleiten mittlerweile „in den Lauf gekommen“, wie der FCH-Trainer sagt. Aus den letzten vier Spielen holten die Roten Teufel zehn Punkte – auch weil Torjäger Ragnar Ache in diesen Partien immer getroffen hat. Schwartz: „Wir müssen sehr stabil verteidigen und natürlich auch gut nach vorne spielen, um dem Gegner wehtun zu können.“

Die Atmosphäre: Den Betzenberg kennt Schwartz nicht nur als Gäste-Trainer. Fünf Jahre lang stand der Ex-Profi beim FCK als Trainer der zweiten Mannschaft unter Vertrag. Im Mai 2009 übernahm er nach der Entlassung von Milan Sasic interimsweise für vier Spiele das Profi-Team. „Die Stadt hat gut 90 000 Einwohner, im Stadion sind 45 000 Leute. Das zeigt, welchen Stellenwert dieser Verein in der Pfalz hat“, sagt der Trainer. „Wenn das Stadion voll ist und bebt, ist es immer ein Erlebnis. Das müssen wir aufsaugen und entscheidende Dinge richtig machen. Dann glaube ich, dass wir dort was holen können.“ Am Freitag waren fast 39 000 Tickets für das Duell verkauft, etwa 1700 an Hansa-Fans.

Lesen Sie auch

Fragezeichen hinter Fröling: Schwede im Training umgeknickt

Die Personalsituation: Damian Roßbach wird nach seiner Auswechslung zur Halbzeitpause im Heimspiel gegen Düsseldorf (1:3) wohl wieder zur Startelf gehören. „Es kann immer mal ein Spieler einen nicht so tollen Tag haben“, erklärt Schwartz und lässt durchblicken, dass er in Lautern wieder mit „Rossi“ plant: „Ich bin seit 17 Pflichtspielen hier, in denen Damian praktisch immer gespielt hat. Jetzt war er eine Halbzeit mal nicht so toll. Ich glaube, er kann das ganz gut wegstecken und gut einschätzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Fragezeichen steht für Sonntag hinter Nils Fröling, der am Donnerstag im Training umgeknickt ist und am Freitag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Weiter nicht dabei sind die langzeitverletzten Hüsing, Rhein, Scherff und Brzozowski.

OZ