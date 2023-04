﻿Kann Hansa Rostock den Klassenerhalt noch schaffen? Das sagen Boss, Trainer und Spieler

Die Rettungsmission von Trainer Alois Schwartz beim FC Hansa Rostock wird mehr und mehr zum Himmelfahrtskommando. Beim 0:3 in Paderborn blieben die Rostocker ohne eine einzige Torchance. Doch die Mannschaft glaubt weiter an den Klassenerhalt – trotz der „Scheiß-Lage“.

Restlos bedient: Hansa-Trainer Alois Schwartz (l.) spricht nach der 0:3-Abfuhr in Paderborn mit Rostocks Vereinschef Robert Marien.

Nach Niederlage in Paderborn

Rostock. Eine Liga höher und 450 Kilometer südlich von Paderborn wurde der Beweis angetreten, dass ein Außenseiter auch in Unterzahl gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner bestehen kann. In der Bundesliga trotzte Abstiegskandidat VfB Stuttgart dem Titelanwärter Borussia Dortmund durch unbändigen Willen und fußballerisches Können einen Punkt ab (3:3).

In Paderborn spielte Hansa Rostock am Sonnabend gegen den – bis dahin – Tabellensechsten der 2. Liga mit einem Mann weniger und verlor sang- und klanglos mit 0:3 (0:0). „Wir hatten jetzt drei Spiele unter meiner Regie und zwei Mal waren wir in Unterzahl. Es ist bitter, wie es momentan abläuft. Wir müssen einfach dagegen steuern und uns wehren. Jammern hilft nicht“, sagte Alois Schwartz.

Hansas großer Kader ist kaum konkurrenzfähig

Dass seine Mannschaft bei den Ostwestfalen nicht eine Torchance zustande brachte, war aber nicht nur eine Frage der Spieleranzahl auf dem Rasen, sondern auch eine der fehlenden Qualität. In Spiel eins nach der Entlassung von Sportchef Martin Pieckenhagen wurde einmal mehr deutlich: Hansas großer Kader ist im Fußball-Unterhaus kaum konkurrenzfähig.

Es erfordert viel Fantasie, sich vorzustellen, dass Schwartz den Scherbenhaufen, den er bei seinem Amtsantritt vorgefunden hat, noch halbwegs kitten kann. Die Rettungsmission des erfahrenen Fußballlehrers wird von Woche zu Woche mehr zum Himmelfahrtskommando. „Alois Schwartz ist in der Situation unglaublich erfahren. Wir haben ihn ja nicht umsonst geholt“, sagte Vorstandschef Robert Marien.

Lukas Scherff sieht die Rote Karte. © Quelle: Lutz Bongarts

Nach der neunten Niederlage im elften Spiel der Rückrunde (6:23 Tore) ist es für den Trainer zunehmend undankbarer, nach unzureichenden Leistungen seiner Profis dennoch die Rest-Zuversicht im Abstiegskampf irgendwie aufrechtzuerhalten. Zu groß war auch in Paderborn die Dominanz des Gegners und zu hilflos der Auftritt der Rostocker, die zwar wieder Leidenschaft erkennen ließen, aber auch ihre Defizite in allen Mannschaftsteilen.

Vor allem im Spiel nach vorn geht bei Hansa fast nichts. „Wir haben die wenigsten Tore in der Liga geschossen, das ist Fakt. Es ist aber müßig, zu sagen, dass es an den Torchancen liegt. Wenn du einer weniger bist und gegen eine so ballsichere Mannschaft spielst, wird es natürlich schwer“, befand Schwartz.

Nach der Roten Karte gegen Scherff nahm das Unheil seinen Lauf

28:1 (!) Torschüsse wies die Spielstatistik am Ende für den SC Paderborn aus. Ein niederschmetternder Wert für die Rostocker, die ihre schwächste Laufleistung der Rückrunde ablieferten (108 km gegenüber 115 km der Paderborner). Einen wesentlichen Anteil daran hatte die Rote Karte für Lukas Scherff bei seinem Startelf-Comeback (26.): In einem Laufduell zwischen Scherff und Muslija gab es einen Kontakt, der den Paderborner zu Fall brachte. Schiedsrichter Petersen entschied nach Videobeweis auf Rot für den Rostocker. „Wir lassen Scherff ganz allein und dann passiert diese Szene. Anscheinend hat er ihn berührt, dann müssen wir diese Karte schlucken“, kommentierte Schwartz.

Wieder deutlich verloren: Hansa-Profis nach dem Schlusspfiff in Paderborn. © Quelle: Lutz Bongarts

Hansa hielt dem Paderborner Ansturm bis zur Pause noch stand, doch kurz nach dem Wiederanpfiff schlug es erstmals im Tor von Markus Kolke ein. „Wir waren bis zur Roten Karte gut drin“, sagte der Kapitän und befand: „Danach haben wir brutalen Charakter gezeigt, brutale Mentalität. Wir haben sehr viel wegverteidigt, aber alles kannst du nicht verteidigen.“ Trainer Schwartz meinte: „Mit der ersten hundertprozentigen Chance liegst du hinten – mit einem Mann weniger tut das dann schon weh. Danach haben wir versucht, das Ding noch zu verteidigen. Aber es ist klar, dass eine spielstarke Mannschaft wie Paderborn ihre Stärken dann ausspielen kann. Am Ende haben sie das Spiel verdient gewonnen.“

Kevin Schumacher: „Irgendwann bist du auch müde“

Mit dem 0:2 (78.) war Hansas Widerstand gebrochen. „Irgendwann bist du auch müde, wir sind alle gerannt wie bekloppt. Irgendwann ergibt sich eine Lücke, weil einer nicht mehr kann, dann passiert es, dass das zweite Tor fällt. Und dann ist das Ding durch“, erklärte Mittelfeldmann Kevin Schumacher und bleibt trotz aller Rückschläge zuversichtlich: „Wir alle glauben fest daran, dass wir es schaffen. Innerhalb der Mannschaft ist trotz dieser Scheiß-Lage eine gute Stimmung. Wir sind alle hoch motiviert, da unten rauszukommen – weil wir auch das Zeug und die Qualität dazu haben. Jetzt stehen die Gegner an, wo es hart auf hart kommt und wo wir auch mal gewinnen müssen.“

Nächster Gegner im Ostseestadion ist am Sonnabend Bundesligaabsteiger Greuther Fürth. „Wir müssen eine Einheit sein, das müssen wir ziehen“, fordert Kapitän Kolke.