﻿Kann Hansa Rostock Verteidiger Rick van Drongelen halten? So ist der Stand

Rostock. Erwartungsgemäß ohne Rick van Drongelen hat der FC Hansa am Dienstagvormittag seine erste öffentliche Trainingseinheit nach der Sommerpause absolviert. Den Innenverteidiger, der noch bis Monatsende in Rostock unter Vertrag steht, würden Trainer Alois Schwartz und Sportdirektor Kristian Walter auch in der kommenden Saison gerne im weiß-blauen Trikot sehen. Doch allzu aussichtsreich sind Hansas Chancen auf eine Weiterverpflichtung des Niederländers offenbar nicht. Van Drongelen hat sich durch eine am Ende starke Saison bei Hansa in den Fokus gespielt und darf auf attraktivere Angebote hoffen.

„Der Verein ist extrem interessiert, Rick zu halten“, sagt Sportchef Walter und meint damit auch die Option eines erneuten Leihgeschäfts. Der Verteidiger, den die Rostocker für die vergangene Saison von Union Berlin ausgeliehen hatten, ist noch bis 2025 an die Köpenicker gebunden. Dass Hansas Erfolgsaussichten im Werben um van Drongelen überschaubar sind, räumt Walter offen ein.

Verteidiger Rick van Drongelen © Quelle: Lutz Bongarts

Sportchef Kristian Walter hofft auf Verbleib von van Drongelen

Es gebe „verschiedene Konstellationen“, die „Stand jetzt schwer zu lösen“ seien, sagt der 38-Jährige: „Der Markt macht Druck. Rick ist ein Spieler, der noch jung ist, aber in Bezug auf die 2. Liga einen großen Namen hat. Er hat natürlich den Traum, noch schneller den nächsten Schritt zu gehen, als wir alle es uns in unserem romantischen Denken erhoffen.“ Sobald der 24-Jährige ein sportlich und finanziell attraktiveres Angebot erhält als das in Rostock, wäre Hansa demnach aus dem Rennen.

So weit ist es aber offenbar noch nicht, FCH-Sportchef Walter hat zumindest noch eine Resthoffnung. „Es wird noch eine Weile dauern, aber wir arbeiten intensiv daran, dass wir es in irgendeiner Form hinbekommen. Wir sind aber auch Realisten genug, vorbereitet zu sein, falls es nicht klappt. Nach dem Weggang von Ryan Malone (FC Ingolstadt) hat Hansa mit Neuzugang Oliver Hüsing, Damian Roßbach und Thomas Meißner nur drei Innenverteidiger unter Vertrag. „Da ist mindestens noch eine Planstelle frei“, sagt Walter, der natürlich auch einen Plan B im Kopf hat.

„Wir werden von jetzt an auch die Optionen prüfen, die es gibt, um Rick zu ersetzen – ohne den Kopf zu verlieren, ohne in Aktionismus zu verfallen. Es sind noch über zwei Monate Zeit, bis das Transferfenster schließt. Da wird auf dem Markt noch unglaublich viel passieren“, erklärt Hansas Sportchef und verspricht bis spätestens zum Ende der Wechselfrist am 31. August einen „Top-Innenverteidiger“ für die neue Saison. „Wir werden versuchen, es eher hinzubekommen, um schneller gefestigt zu sein – gerade in der Defensive. Der Trainer braucht ein festes Konstrukt.“

Kristian Walter kündigt Stürmer-Verpflichtung an

Dazu soll auch ein weiterer Angreifer gehören. „In der Offensive müssen wir uns verbessern“, so Walter mit Blick auf die mageren 32 Treffer der vergangenen Saison. „Wir haben klar definiert, dass wir noch einen Stürmer holen wollen, der eine gewisse Physis, eine gewisse Wucht und auch eine Nachhaltigkeit für den Verein mitbringt. Das ist eine Hauptbaustelle.“

Bei Hansa Rostock auf der Kommandobrücke: Trainer Alois Schwartz (l.) und Sportdirektor Kristian Walter. © Quelle: Lutz Bongarts

Am Dienstag verfolgte der neue Sportdirektor das erste Training der derzeit 29 Spieler umfassenden Mannschaft. Mit dabei war auch Sebastien Thill, dessen Teilnahme wegen Adduktorenproblemen zunächst fraglich war. Der Luxemburger war eine der großen Enttäuschungen in der vergangenen Saison. Abgeschrieben ist er bei Hansa anscheinend noch nicht. „Wir wollen jedem die Möglichkeit einräumen, sich vom ersten Tag an zu zeigen“, kündigt Walter an.

Hansas Saisonziel: „Eine sorgenfreie Runde spielen“

Wenn der Kader für Hansas Kader komplett ist, hat Trainer Alois Schwartz für die dritte Zweitligasaison der Rostocker am Stück vor allem ein Ziel: „Wir wollen den Verein stabilisieren und eine sorgenfreie Runde spielen. Das wäre für uns alle, für unsere Nerven sehr gut, wenn es klappen würde.“ Kristian Walter wünscht sich „Stabilisierung, Weiterentwicklung, mehr Ruhe zu haben und bessere Schritte stabil zu gehen. Das ist das erste Ziel.“

Während van Drongelens Zukunft noch offen ist, soll Hansa mit einem anderen Innenverteidiger einig sein: Patrick Nkoa (23) von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt soll nach „Bild“-Informationen am Mittwoch einen Vertrag in Rostock unterschreiben.

OZ