Krawalle von Hansa-Fans: Pegel sieht Probleme beim möglichen Kauf des Ostseestadions

Schwerin/Rostock. Die Fan-Krawalle im Umfeld von Spielen des FC Hansa Rostock könnten auch einen möglichen Stadion-Deal des Vereins mit dem Land MV und der Stadt Rostock torpedieren. Man werde den Beteiligten bei Hansa sagen müssen: „Das ist ein Bärendienst am Interesse des Vereins“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) mit Blick auf die schweren Ausschreitungen von Rostock-Chaoten im Spiel beim FC St. Pauli im „Nordmagazin“ des NDR.

„Die Kolleginnen und Kollegen, die das im Blick haben, sind ohnehin bei diesem Thema sehr vorsichtig. Die politische Diskussion in der Gesellschaft, in der Landespolitik wird durch sowas deutlich erschwert.“

Straftäter „für alle Zukunft raus aus dem Stadion“

Um einen Verkauf des vereinseigenen Ostseestadions an die Stadt Rostock und eine Kostenbeteiligung des Landes an den in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungen ist es seit Monaten ruhig geworden, offiziell vom Tisch ist das Thema allerdings nicht. In Summe geht es dabei um einen zweistelligen Millionenbetrag aus öffentlichen Mitteln.

Beim Umgang des FC Hansa mit seinen Problemfans fordert der für die Polizei zuständige SPD-Minister mehr Initiative. „Der Verein hat in den letzten Jahren deutlich geholfen, indem er mehr Kameras (im Stadion) eingebaut hat. Als Polizei können wir nur dann aktiv werden, wenn wirklich Straftaten da sind, die wir identifiziert haben. Ich würde mir gerade bei Ersttätern, bei wirklich Problemfans ein Aktivwerden des Hausherrn wünschen. Indem ich von vorneherein sage, ihr seid für alle Zukunft raus aus dem Stadion.“

Sicherheit im Stadion ist „Hauptaufgabe des Vereins“

Straftaten im Stadion zu verhindern, sei „für die Polizei extrem schwer“, sagte Pegel dem NDR. „Wir können vorm Stadion und auch nach dem Stadionbesuch versuchen, möglichst viel zu händeln. Im Stadion selbst unterstützt die Polizei, es bleibt aber in der Hauptaufgabe des Vereins.“

Hansa-Chaoten hatten beim Nordduell gegen den FC St. Pauli am Sonntag und rund um das Heimspiel gegen Darmstadt 98 eine Woche zuvor für massiven Ärger und hohe Schäden durch Gewalt, Vandalismus und den Einsatz von Pyrotechnik gesorgt.