Der Außenspieler des HC Empor Rostock hat beim abschließenden Lehrgang überzeugt und wurde für die Handball-WM der U19 nominiert. Der 17-Jährige freut sich über die Chance.

Rostock. Kay Funke hat es geschafft. Der Handballer vom HC Empor Rostock hat beim abschließenden Lehrgang der U-19-Nationalmannschaft überzeugt und wurde von Nationaltrainer Emir Kurtagic für die Weltmeisterschaft in Kroatien nominiert. Der 17-jährige Außenspieler kämpft vom 3. bis zum 14. August um den Titel. „Mein Ziel ist es, so gut wie möglich mit meinem Team abzuschneiden“, wird der Rechtshänder in der Pressemitteilung seines Vereins zitiert. „Ich bin sehr glücklich darüber, im Kader zu stehen und mein Land auf einer internationalen Bühne vertreten zu dürfen. Solche Chancen bieten sich einem nicht oft, daher muss man diese bestmöglich nutzen“, so Funke weiter.