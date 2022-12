﻿4:1 – Keegan Dansereau schießt Rostock Piranhas gegen Diez-Limburg zum Sieg

Aquadom in Berlin zerplatzt

Aquadom in Berlin zerplatzt

Aquadom in Berlin zerplatzt Aquadom in Berlin zerplatzt

Rostocker erlebt Aquarium-Unfall in Berlin: „Es sah wie ein Schlachtfeld aus“ – mit Video

Die Rostocker Paul Maletzke und Jolina Lütkemüller waren in dem Berliner Hotel, in dem das Riesenaquarium am Freitagmorgen platzte. Der Unfall hat dem Paar einen großen Schrecken eingejagt. Die OZ sprach mit den Beiden.