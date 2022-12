2. Volleyball-Bundesliga Nord: Nach zuletzt zwei Siegen in Folge haben die Ostseestädter beim Spitzenreiter das Nachsehen und kehren ohne Punkte von ihrer längsten Auswärtsreise zurück.

Mondorf/Rostock. Nichts Zählbares gab es am Wochenende für die Volleyballer des SV Warnemünde. In der 2. Bundesliga Nord unterlagen die Ostseestädter am Sonnabend deutlich mit 0:3 (17:25, 23:25, 16:25) beim letztjährigen Staffelsieger TuS Mondorf. „Das Ergebnis entspricht auch dem Leistungsunterschied. Bis auf den zweiten Satz war das eine deutliche Angelegenheit“, resümierte SVW-Zuspieler Johannes Deutloff.