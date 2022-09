﻿Keine Lösungen im Angriff – Empor unterliegt zum Auftakt gegen Essen

Der HC Empor Rostock startet mit einer Niederlage in die neue Saison der 2. Handball-Bundesliga. Beim TuSEM Essen verlieren sie mit 15:26. HCE-Geschäftsführer Stefan Güter fordert eine Steigerung.

Linksaußen Jesper Schmidt (M.), hier in einer früheren Partie, war gestern dreifacher Torschütze Für Empor.

Essen/Rostock. Das war nichts! Der HC Empor Rostock hat seine Auftaktpartie in der 2. Handball-Bundesliga verloren. Die Hansestädter unterlagen gestern Abend bei m TuSEM Essen vor 1532 Zuschauern mit 15:26 (7:13). „Wir habens uns den Auftakt natürlich anders vorgestellt“, haderte HCE-Geschäftsführer Stefan Güter nach dem Abpfiff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei sahen die Vorzeichen eigentlich gut aus. Nach dem jüngsten Pokalerfolg, bei dem die Rostocker zu Wochenbeginn einen 22:20-Sieg gegen Ligakonkurrent HSG Nordhorn-Lingen eingefahren hatten, herrschte eine positive Stimmung im Team. Die Vorfreude auf den Ligastart war groß. Bis auf den Langzeitverletzten Robin Breitenfeldt und Jonas Ottsen, der in freudiger Erwartung auf Nachwuchs in Rostock geblieben war, konnte Chefcoach Till Wiechers aus dem Vollen schöpfen.

Zudem hatte Empor kurz vor der Partie mit dem Blitztransfer des isländischen Spielmachers Sveinn Sveinsson vom Erstligisten Afturelding für eine Überraschung gesorgt. Gestern Abend stand er zwar erstmals im Aufgebot, konnte seine Qualitäten aber noch nicht zum Tragen bringen.

HC Empor Rostock im Angriff mit zu vielen Fehlern

Bereits kurz nach dem Anpfiff mussten die Rostocker den ersten Rückschlag verkraften. Nick Witte vergab einen Strafwurf. Die Gastgeber gingen mit 2:0 in Führung. Immer wieder bemühten sich die HCE-Akteure in der Offensive. Doch Ungenauigkeiten im Passspiel, technische Fehler oder starke Paraden des TuSEM-Schlussmannes brachten sie zum Verzweifeln. Erst in der 9. Minute erzielten die Gäste ihren ersten Treffer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar gelang den Ostseestädtern prompt der Ausgleich, doch im Anschluss konnten sich die Hausherren immer weiter absetzen. Mehrere gute Reaktionen von HCE-Torwart Robert Wetzel sowie eine zwischenzeitliche Auszeit von Coach Wiechers brachten keinen Erfolg. Während die Essener immer wieder jubelten, verpassten es die Rostocker zum Ende des ersten Durchgangs, über eine längere Zeit überhaupt Treffer zu erzielen. Mit einem Sechs-Tore-Rückstand ging es in die Pause (7:13).

„Unsere Angriffsleistung war nicht wirklich vorhanden. Zu Beginn konnten wir das noch ein wenig mit einer guten Torwart- und Abwehrleistung abfedern, später nicht mehr“, ärgerte sich Güter.

HC Empor auch in Durchgang zwei zu passiv

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Der HCE meldete sich kurzzeitig mit mehr Schwung im Angriff zurück. Doch abermals hinderten Unstimmigkeiten und häufige Fehler daran, heranzukommen. Im Gegenzug veranstalteten die Essener ein regelrechtes Feuerwerk im Angriff.

Der Frust bei Empor wurde größer: In der 46. Minute stürmte HCE-Coach Wiechers aufs Parkett. Er beschwerte sich lautstark beim Schiedsrichter. Seiner Meinung nach hätte das Gespann mehrere Male zu schnell den Arm gehoben und den Rostockern somit passives Spiel vorgeworfen. Der Unparteiische verwarnte den Trainer daraufhin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während die Bälle der Rostocker am Gehäuse vorbeiflogen oder durch starke Paraden vom Keeper entschärft wurden, zappelte ein Treffer nach dem anderen im Empor-Tor. Zwischenzeitlich lag TuSEM sogar mit 13 Toren vorn (13:26).

Geschäftsführer Stefan Güter fordert Leistungssteigerung

„Wir hatten einfach keine Lösungen im Angriff. Das muss sich ändern“, meinte Güter und ergänzte: „Wir müssen uns im nächsten Spiel extrem steigern. Sonst landen wir ganz schnell einen Fehlstart.“

Essen: Fuchs, Diedrich 1 – Ellwanger 2, Rozman 4, Wolfram, Dangers 3, Homscheid, Eissing 3, Szcezesny 1, Müller 3, Seidel, Morante 5/2, Klinger, Mast 1, Werschkull 3, Schoss.Empor: Wetzel, L. Mehler – Wilhelm 1, Sveinnsson, Steidtmann 3, D. Mehler, Völzke, Witte 1, Asmussen, Schmidt 3, Kohnagel 3, Demerza, Vignisson 1, Thümmler 1, Pechstein 2, Lössner. Siebenmeter: Essen 2/2, Empor 0/3. Strafminuten: Essen 3, Empor 4.

Außerdem spielten: VfL Eintracht Hagen – TuS N-Lübbecke 28:31.