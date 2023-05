﻿Klassenverbleib von Hansa Rostock: Kurz durchpusten und die richtigen Schlüsse ziehen

Rostock. Wer hätte das vor fünf Wochen gedacht? Der FC Hansa Rostock schafft einen Spieltag vor Saisonende den Klassenverbleib. Noch Mitte April befand sich der Fußball-Zweitligist auf Drittliga-Kurs und einem Abstiegsplatz. Dass die Kogge das Ruder doch noch herumriss, ist auch ein Verdienst von Trainer Alois Schwartz.

Hansa Rostock: Schwartz hat das Team wieder an sich glauben lassen

Trotz drei Niederlagen in den ersten drei Spielen nach seinem Amtsantritt bewahrte er die Ruhe. Der 56-Jährige hauchte der stark verunsicherten Mannschaft neues Leben ein, ließ sie wieder an ihre Stärke glauben. Leidenschaft, Einsatz und Wille hatte Schwartz gefordert und diese Tugenden von seinem Team in den vergangenen Wochen mit vier Siegen und einem Remis geliefert bekommen.

So groß der Jubel über die vorzeitige Rettung ist, muss der Verein jetzt die richtigen Schlüsse aus dieser turbulenten Saison ziehen. Der Trainerwechsel von Jens Härtel zu Patrick Glöckner hatte sich als großes Missverständnis herausgestellt und wurde im März mit der Installierung von Schwartz gerade so korrigiert.

Dass die Truppe zweitligatauglich ist, bewies sie in den zurückliegenden Partien. Trotzdem müssen personelle Veränderungen her, gerade im Sturm. Denn neben einer guten Defensive braucht Hansa auch Angreifer, die regelmäßig treffen. Kai Pröger mit seinen zehn Saisontoren wird es nicht alleine richten. Verstärkung wird vorne gebraucht, um in der nächsten Spielzeit nicht wieder zittern zu müssen.

