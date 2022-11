﻿Empor Rostock wieder im Pech: Für Per Oke Kohnagel ist das Handballjahr vorzeitig beendet

Noch eine Woche bis zur OB-Stichwahl in Rostock: Wahlkampf im Wohnzimmer und auf der Straße

Flyer verteilen, an Haustüren klingeln und bei Minusgraden frieren. Wie sich die Teams von Eva-Maria Kröger und Michael Ebert organisieren, um in den nächsten sieben Tagen nochmal alle Kräfte zu mobilisieren. So viel Geld steckt bei den Kandidaten hinter dem Wahlkampf.