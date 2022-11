﻿Härtel bei Hansa entlassen: Riskante Entscheidung

Die Fernfahrerin aus Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern gibt Gas: In der neuen Staffel der TV-Sendung „Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“ begeistert sie TV-Gucker. Die Ex-Altenpflegerin liebt ihr Leben auf Achse, doch jetzt hört eine Ära auf. Was es mit dem Abschied auf sich hat, wie das Nordlicht mit Machosprüchen umgeht und wann die neuen Folgen laufen.