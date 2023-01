﻿Hansa Rostock plant Frauenfußballteam: Zeit, dass sich was bewegt

Der FC Hansa Rostock steigt in den Frauenfußball ein und meint es mit seiner mittel- und langfristig angelegten Strategie offenbar ernst. Am Ende können davon alle profitieren: die Sportlerinnen und die Vereine – einschließlich Hansa, meint OZ-Redakteur Sönke Fröbe.

Das Hansa-Vereins-Logo am Stadion in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern).

Rostock. Der FC Hansa wird weiblicher. Noch in diesem Jahr schickt der Koggenklub eine Frauen-Mannschaft ins Rennen und erfüllt damit zur nächsten Saison eine Forderung der Deutschen Fußball-Liga. Die DFL will den Frauenfußball breiter aufstellen und professionalisieren. Das ist gut so und eigentlich längst überfällig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hype um die EM 2022 in England, als die DFB-Frauen die Fußballnation begeisterten und am Ende Vizeeuropameister wurden, hat gezeigt: Frauenfußball hat Potenzial, auch wenn man dies nicht blauäugig überschätzen sollte. Man ist immer noch ziemlich am Anfang eines langen Weges, der aber Wachstum verheißt: vor allem bei der Anzahl kickender Mädchen und Frauen, aber auch bei Zuschauerinteresse, Akzeptanz und damit Vermarktungsmöglichkeiten.

Lesen Sie auch

Der Koggenklub ist jetzt als einer der letzten deutschen Profivereine in den beiden Top-Ligen mit an Bord und meint es offenbar ernst. Es wartet viel Arbeit: In Sachen Frauenfußball ist der Nordosten bisher ein fast weißer Fleck. Zeit, dass sich das ändert. Hansa Rostock ist der Sport-Leuchtturm des Landes – mit (wieder) großer Strahlkraft. Dass sich der Traditionsverein jetzt engagiert, kann den Frauenfußball nur voran- und viele Mädchen in MV in Bewegung bringen.