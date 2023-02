﻿ Krawall-Spiel beim FC St. Pauli: Welche Strafen auf Hansa Rostock zukommen können

Rostock. Nach dem Krawallspiel des FC Hansa Rostock beim FC St. Pauli hat sich der Rauch verzogen, doch jetzt steht die Frage im Raum: Wie können die Konsequenzen nach den gefährlichen Pyroattacken von Hansa-Chaoten im Millerntorstadion aussehen?

FCH-Chef Robert Marien lehnt Kollektivstrafen für die Fanszene ab und kündigt an, weiter im Dialog zu bleiben und über einen möglichen Kurswechsel im Umgang mit den Ultras nachzudenken. Pauli-Präsident Oke Göttlich, der dem Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) angehört, bringt unterdessen einen Punktabzug für schwere Ausschreitungen ins Spiel.

„Die Situation ist in vielen Stadien schlimmer geworden“

„Der finanzielle Schaden reicht nicht mehr aus. Da merkt man, dass es dort nicht als Grenze funktioniert. Vielleicht ist es der unmittelbare Punktabzug, über den man intern mal diskutieren muss, wenn Grenzen überschritten sind“, sagte Göttlich im „Sportclub“ im NDR-Fernsehen. „Wir müssen uns in der DFL darüber unterhalten, wie wir solchen Übertritten in irgendeiner Weise begegnen können“, meinte der Pauli-Präsident. „Wir stellen fest – und das ist nicht beim FC St. Pauli oder Hansa Rostock alleine so, sondern auch bei sehr vielen Vereinen –, man bekommt eine gewisse Klientel in keinster Weise mehr in die Verantwortung.“

In vielen Stadien sei es in den letzten Monaten deutlich schlimmer geworden, befand Göttlich. Er mache aber einen Unterschied zwischen „qualitativer Pyrotechnik“, die Menschen nicht schädige und Situationen, in denen Menschen beschossen würden: „Wir können da nicht weiter zugucken!“

Auch Hansa-Profis verurteilen Gewalt-Eskalation

Bei der Randale von Hansa-Chaoten vor Beginn der zweiten Halbzeit des Hochrisikospiels war mindestens ein Ordner durch ein größeres Keramikteil sowie ein St. Pauli-Anhänger durch einen Böller verletzt worden. Die Keramikteile stammte laut Polizeiangaben von beschädigten Toiletten im Gäste-Fanbereich. „Es ist auf Hansa Rostocks Seite so eskaliert, dass sogar Rolli-Fahrer – und zwar eigene Rolli-Fahrer – angegangen wurden. Das sind Szenen, die will niemand sehen“, sagte Göttlich im NDR-Fernsehen.

Auch die Mannschaft verurteilte die Gewalt-Eskalation. „Darüber muss man nicht diskutieren, dass das nicht geht, wenn Raketen auf Pauli-Fans geschossen werden – wahrscheinlich sind ja auch Familien mit Kindern da gewesen“, sagte Damian Roßbach. Trainer Patrick Glöckner meinte: „Schade, wenn der Sport nicht immer im Vordergrund steht, aber wir als Trainer können es nicht ändern. Unser Fokus gilt allein dem Sport.“

FCH-Chef Marien lehnt Kollektivstrafen ab

Die Spieler gingen nach dem Abpfiff trotz der Vorfälle vor der zweiten Halbzeit wie gewohnt in die Kurve und ließen sich von den mitgereisten Anhängern beklatschen. Klubchef Marien findet das angemessen: „Da sind 3000 Leute im Block und 50 bis 100 übertreiben es. 2900 liefern Support ab. Ich glaube, es gehört sich einfach, sich bei einer Auswärtsfahrt bei den Fans ordentlich für den Support zu bedanken und sich auch entsprechend zu verabschieden.“

Laut Polizei-Angaben ist die Gewalt-Szene rund um den Verein deutlich größer: 80 Personen werden der Kategorie C (gewaltsuchend) und 420 der Kategorie B (gewaltbereit) zugeordnet.

Hansa-Vorstandschef Robert Marien im Millerntorstadion © Quelle: Oliver Ruhnke

Für gefährliches Feuerwerk könnte sechsstellige Strafe fällig werden

Mit dem Verweis auf den aus seiner Sicht geringen Anteil an Gewalttätern im Hansa-Block lehnt Marien kollektive Strafen ab und setzt weiter auf den Dialog mit der mächtigen Fanszene. „Wir müssen das ordentlich nachbearbeiten, hilflos sind wir bestimmt nicht“, versichert der 42-Jährige, schließt aber einen Kurswechsel oder zumindest eine Kurskorrektur im Umgang mit der Fanszene nicht aus. „Das hängt von den Ergebnissen der Nachbereitung und den Ergebnissen der Gespräche ab. Es kommt immer auf das Miteinander an, auf den Dialog “, so Marien. „Wir haben jetzt massiv Strafen agesammelt, auch darüber gilt es natürlich zu diskutieren.“

Bei fast 180 000 Euro steht das Rostocker Strafenkonto derzeit – ein unrühmlicher zweiter Platz im Ranking der 2. Liga. Zwei Tage vor dem Spiel in Hamburg war eine Berufungsverhandlung vor dem DFB-Sportgericht über eine 31 200 Euro-Strafe vertagt worden. Für das gefährliche Feuerwerk der Rostock-Chaoten in Hamburg könnte eine sechsstellige Strafzahlung fällig werden.