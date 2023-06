Nach Krawallen: Hansa Rostock muss 200 000 Euro Strafe zahlen

Frankfurt M./Rostock. Drastische Geldstrafen für den FC Hansa Rostock nach schweren Fanausschreitungen in der vergangenen Saison: Das DFB-Sportgericht hat den Fußball-Zweitligisten am Freitag für die Krawalle am Rande des Spiels beim FC St. Pauli (26. Februar 2023) in einer mündlichen Verhandlung in Frankfurt/Main mit einer Geldstrafe in Höhe von 150 000 Euro und mehreren Auflagen belegt. Zuvor hatte das Gericht Hansa wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger bei zwei anderen Spielen zu zwei Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 49 800 Euro verurteilt.

Der Verein hat allen Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Mehrere Auflagen für Hansa bei Auswärtsspielen

Wegen der Ausschreitungen beim St.-Pauli-Spiel gibt es mehrere Auflagen. So muss Hansa bis zum Hinrunden-Ende der neuen Saison bei allen Auswärtsspielen der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal mindestens sechs eigene Ordner insbesondere zum Schutz der sanitären Anlagen mitnehmen. Diese Vorgabe gilt für alle Liga- und Pokalspiele beim FC St. Pauli sogar bis Ende der Spielzeit 2024/25. Genauso wie die Auflage, dass Eintrittskarten für alle Liga- und Pokalspiele auf St. Pauli bis dahin nur an Rostocker Vereinsmitglieder im Einzelverkauf abgegeben werden dürfen.

Vor und während des Spiels am 26. Februar 2023 hatten Hansa-Chaoten eine große Menge an Pyrotechnik gezündet und etliche Raketen sowie Leuchtkugeln abgeschossen, von denen die meisten auf den Tribünen und auf dem Rasen teils in der Nähe sich dort befindlicher Spieler landeten. Dadurch konnte die erste Halbzeit erst mit eineinhalb Minuten Verspätung und die zweite Halbzeit erst mit fünfeinhalb Minuten Verspätung angepfiffen werden.

Toilettenanlagen im Millerntorstadion zerstört

Darüber hinaus hatten Rostocker Anhänger die beiden Toilettenanlagen im Gästebereich fast vollständig zerstört und dort zwei Brände gelegt. Zudem warfen sie Keramikteile aus den Toiletten auf Ordner und in einen angrenzenden Heimblock. Ein Ordner musste daraufhin mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden, während ein heimischer Fan von einem Böller an der Schulter verletzt wurde.

Einen Teil der Geldstrafe – 50 000 Euro – kann Hansa für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen nutzen.

Beim Zweitligaspiel gegen Darmstadt 98 am 18. Februar 2023 zündeten Rostock-Chaoten mindestens 29 Bengalische Feuer und zwölf pyrotechnische Fontänen. Daraufhin musste die Partie für sechs Minuten unterbrochen werden. Darüber hinaus steckte ein Rostocker Anhänger beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 2. April 2023 einen Böller an. Von den 49 800 Euro Geldstrafe kann Hansa 16 500 für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen verwenden.

OZ