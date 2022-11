﻿Kreispokal: FC Einheit Rostock macht weiter den Favoritenschreck

Rostock. Der FC Einheit Rostock macht seinem Ruf als Favoritenschreck im Fußball-Kreispokal Warnow weiter alle Ehre. Am Sonnabend musste der Kreisliga-Spitzenreiter LSG Lüssow dran glauben. Durch das 2:1 (1:0) gegen die bis dato ungeschlagenen Lüssower zogen die Rostocker erstmals in ihrer noch jungen Vereinshistorie ins Achtelfinale ein. „Dass wir es so weit geschafft haben, ist jetzt schon eine großartige Sache für uns. Jetzt wollen wir noch mehr“, sagt Einheits Vereinsvorsitzender Marco Stanik.

Gegen die Lüssower hatte Andreas Graap die Rostocker nach 36 Minuten per Foulelfmeter in Führung. Chris Hammermann (50.) glich zu Beginn der zweiten Hälfte für die LSG aus. In der 75. Minute ließ der eingewechselte Marko Baier den FC Einheit mit einem direkten Freistoßtor jubeln. Somit war nach Kreisligist SC Viktoria Rostock (2:1) und dem Kreisoberligisten Union Sanitz (3:2) ein weiterer Favorit in der Ausscheidungsrunde aus dem Weg geräumt worden. Stanik: „Dieses Spiel hat gezeigt, dass jeder für jeden in unserem Team kämpft. Einheit steht nicht umsonst in unserem Vereinsnamen, denn auf und neben dem Platz präsentieren wir uns auch so.“

Einheit Rostock: Vor dreieinhalb Jahren gegründet

Der Klub aus der Kreisklasse Warnow Staffel I wurde erst im April 2019 gegründet und nimmt seit Sommer 2020 offiziell am Spielbetrieb teil. Mitbegründer des Vereins sind viele ehemalige Aktive der einstigen zweiten Mannschaft des Post SV Rostock. „In der Zeit bei Post haben wir immer gekämpft, Woche für Woche nicht zweistellig zu verlieren. Die besten Spieler mussten wir oftmals in die erste Mannschaft abgeben“, schilderte Stanik, den diese Situation mit einigen Teamkollegen vor einigen Jahren unzufrieden stimmte.

Sie setzten sich zusammen und beschlossen ihren eigenen Weg zu gehen. Die Anfänge nach der Gründung waren nicht einfach, aber die Entwicklung stimmte. Nach Platz neun in der Premieren-Spielzeit folgte in der zurückliegenden Saison ein guter vierter Tabellenrang. Aktuell führen die Rostocker nach acht Partien mit acht Siegen die Tabelle in ihrer Liga an.

Modernisierte Sportanlage

„Unser Ziel ist es auch, diese Saison aufzusteigen“, betont Stanik, der die guten Rahmenbedingungen als einen der Aspekte für den derzeitigen Erfolg sieht. Der FC Einheit kickt auf dem Kunstrasenplatz in der Sternberger Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Neben einem neuen Funktionsgebäude gäbe es dort auch ein gutes Flutlicht. Ebenfalls wichtig: Die Ostseestädter hatten im Sommer kaum Abgänge. „Wir haben uns die vergangenen ein bis zwei Jahre gut verstärkt und konnten uns so gut einspielen“, so Stanik.

Im Kader des FC Einheit sind laut dem Klubboss aktuell rund 30 Spieler gelistet. Für die Zukunft hat Stanik ambitionierte Ziele. Bei der Vereinsgründung habe er gesagt, in zehn Jahren mit den Rostockern den Sprung aus der Kreisebene schaffen zu wollen.

Zurück im Hier und Jetzt will die Elf von Trainer René Krosky im Kreispokal weiter für Furore sorgen. Dafür wird auch ein wenig Losglück bei der Ziehung der Achtelfinal-Paarungen nötig sein.

FC Einheit Rostock: Lüdigke – Klein, Griesberg, Schmidt (57. Baier), A. Graap, Hömke, Stalder, Kohlmann, Brandt (57. Ebel), Beyer, Muschkatewitz.

Tore: 1:0 A. Graap (36./Strafstoß), 1:1 Hammermann (50.), 2:1 Baier (75.).

Schiedsrichter: Samuel Riebau. Zuschauer: 68.

ESV Lok II wirft Arminia Rostock raus

Unterdessen gab es in der Ausscheidungsrunde einen weiteren Favoritensturz. Der ESV Lok Rostock II (Kreisliga Warnow Staffel II) bezwang den Kreisoberligisten UFC Arminia mit 2:1 (1:0). Tobias Gottschalt (39.) und Jakob Liebau (65.) trafen für den ESV. Das Anschlusstor der Arminen durch Steffen Hahn (90. +2) kam zu spät.

Weitere Ergebnisse: SV 47 Rövershagen – Schwaaner Eintracht 3:2, SV Hafen II – FSV Bentwisch III 1:2, FSV Nordost II – SV Parkentin 3:5.