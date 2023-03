Kreispokal Warnow: FC Einheit Rostock doch im Viertelfinale dabei

Ein Stück Weltraum in Rostock-Laage: Mondfahrzeuge machen erste Testfahrt am Flughafen

Auf den Flug in den Urlaub warten und nebenbei einen Blick auf den Mond werfen? Was utopisch klingt, ist auf dem Flughafen Rostock-Laage möglich. Am Donnerstag fand auf der dortigen Teststrecke die erste offizielle Fahrt eines Mondfahrzeuges statt. Die OZ war dabei. Mit Video und Bildergalerie.