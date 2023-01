﻿Kreispokal Warnow: Achtelfinal-Paarungen stehen fest – ein Verein doppelt vertreten

Europapokal-Viertelfinale: SSC Palmberg Schwerin möchte Favoriten in Italien ärgern

Es wird das schwerste Spiel der bisherigen Saison: Schwerins Volleyballerinnen treten am Mittwoch in Scandicci an. Die Aufgabe gegen den Top-Klub sei schwer, aber nicht unlösbar, sagt der SSC-Coach.