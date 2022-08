Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves ist ein Sponsoring-Coup gelungen: Der Aufsteiger gewann mit Aida Cruises ein international bekanntes Unternehmen aus der Region als Partner. Die Vereinbarung bringt den Seawolves einen sechsstelligen Betrag ein. Und dabei soll es nicht bleiben.

Rostock. Dutzende Sportklubs, darunter auch ganz große, hatten sich seit Jahren beim Rostocker Kreuzfahrtriesen um ein Sponsoring bemüht. Jetzt hat ein Aufsteiger den Zuschlag bekommen: Aida Cruises gehen bei Basketballaufsteiger Rostock Seawolves an Bord. Das Unternehmen mit Zentrale in Rostock wird Partner beim Bundesliganeuling. Das Sponsoring des Kreuzfahrt-Giganten, der in 60 Ländern insgesamt 15 600 Beschäftigte hat, bewegt sich im sechsstelligen Bereich.

„Wir sind stolz, Aida Cruises als neuen Premiumpartner aus unserer Heimat zu haben“, freut sich Seawolves-Vorstand Jens Hakanowitz über den Coup, der am Donnerstag verkündet wurde. „Uns verbinden die gleichen Vorstellungen eines wertschätzenden Miteinanders“, fügte er hinzu und zählte Zusammenhalt, Diversität und Weltoffenheit als gemeinsame Werte auf. Das vierfarbige Logo des Konzerns wird einen Platz auf den Hosen der Seawolves-Profis bekommen.