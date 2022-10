﻿Empor Rostock tief in der Krise: Vorstand fordert unmissverständlich Sieg in Würzburg

Etwa 120 Menschen gingen in Greifswald am Tag der Deutschen Einheit auf die Straße. Sie machten sich für höhere Löhne und die Verstaatlichung von Energiekonzernen stark – und wollen sich klar von der Demo in Lubmin abgrenzen. Dahinter steckt das Krisenbündnis Greifswald um die Linkspartei, Fridays for Future und Einzelpersonen.