﻿Krise beim FC Hansa Rostock: So schätzen Amateurtrainer aus MV die Lage ein

Reportage

Deutsche Urlauber verbringen ihren Strandurlaub am liebsten an der Ostsee. Einer aktuellen Umfrage zufolge landen gleich drei Ziele aus MV in den Top 5 der meist empfohlenen Stranddestinationen weltweit. Das Rennen macht allerdings Swinemünde. Warum Urlauber besonders gern in die polnische Stadt reisen.