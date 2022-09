In Roggentin hat die Rostocker Fleischerei Seibt trotz Krise in eine gläserne Schaumanufaktur investiert. Die XXL-Fleischspieße verkauft das Familienunternehmen bis nach Belgien und Holland. Firmenchef Andreas Stach erzählt, was das Fleisch besonders macht, wie er zum Vegan-Trend steht und warum er sorgenvoll auf den Winter blickt.