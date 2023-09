﻿Ruderer Max John aus Rostock will über Belgrad nach Paris

Belgrad/Rostock. Optisch vermittelt er den Eindruck, der richtige Mann für den kräftezehrenden Job zu sein. Max John ist durchtrainiert bis in die letzte Muskelfaser, bei einer Größe von 1,98 Metern bringt er 96 Kilogramm auf die Waage. Für einen Ruderer besitzt der 26-Jährige den perfekten Körperbau. Doch kann der hünenhafte Mecklenburger seine Athletik auch bei den Weltmeisterschaften in Serbien in die von ihm erwartete Leistung ummünzen?

Eine erste Antwort gibt es am Dienstag (5. September) auf der im Herzen von Belgrad gelegenen Regattastrecke Ada Ciganlija. Um 14.29 Uhr legt der Deutschland-Achter mit John an Bord zu seinem Vorlauf los. Wenigstens Platz zwei gilt als Muss, um direkt ins Finale einzuziehen. Ansonsten geht es in den Hoffnungslauf.

Max John sorgt in Bootsmitte für Schub

Max John sitzt in der Bootsmitte, die auch als Maschinenraum oder Kraftkammer bezeichnet wird, weil dort die Power und Dynamik erzeugt werden, um das Schiff mit viel PS voranzutreiben. „Wenn der Motor läuft, ergibt das einen rund laufenden Achtzylinder“, sagt John, der als Quereinsteiger zu seiner jetzigen Sportart kam. Bevor er die Riemen für den ORC Rostock durchs Wasser zog, paddelte er für den SC Neubrandenburg als Canadierfahrer.

Entdeckt wurde sein Talent, als er in seiner Geburtsstadt Malchin in die 5. Klasse ging. Beim Malchiner KC, dem er bis heute die Treue hält, begann seine sportliche Karriere, der fünf Jahre später ein jähes Ende drohte.

Nach Trainingsunfall drohte Ende der Sportkarriere

„Beim Training“, erzählt John, „bin ich so unglücklich aufs Knie gefallen, dass es keinen Sinn mehr machte, weiter im Canadier zu trainieren.“ Sein damaliger Trainer Klaus Dittmer, dessen Sohn Andreas Deutschlands erfolgreichster Canadierfahrer ist, riet dem unglücklichen Teenager, sich als Ruderer zu versuchen.

Den Rat nahm der Pechvogel dankend an. „Ich wollte nicht aufgeben, dafür liebe ich den Leistungssport zu sehr“, betont John. Nach der 10. Klasse zog er sodann vom Neubrandenburger ins Rostocker Sportinternat, wo er sich auf Anhieb pudelwohl fühlte. Auch wenn seine erste Rudereineinheit wenig verheißungsvoll verlief.

Umstieg vom Canadier startet mit Kenterung

John erinnert sich noch genau an das Malheur. Es war an einem eisigen Tag im Februar 2016. „Ich stieg mit einem Mädchen in den Doppelzweier, die mir das Rudern zeigen sollte“, erzählt er. „Sie wusste jedoch nicht, dass ich gar keine Ahnung habe. Schon nach dem ersten Schlag lagen wir im Wasser. Sie fand das überhaupt nicht lustig, denn das Wasser war ganz schön kalt.“ Heute kann der Blondschopf über das Missgeschick lachen. Damals war es ihm mehr als peinlich.

Der „fatale Einstieg“ hielt John aber nicht davon ab, konsequent seiner Ambition zu folgen. Dazu gehörte 2017 der Umzug von der Hansestadt ins Bundesleistungszentrum nach Dortmund. „Ich musste diesen Schritt gehen, um mich zu entwickeln. In Dortmund habe ich viel mehr Konkurrenz im Training als in Rostock und nur das bringt mich auf einen höheren Level“, begründet er seinen Ortswechsel.

Gleichwohl startet er weiter für den ORC von der Waterkant. „Das wird auch so bleiben. Ich vergesse nicht, wem ich was zu verdanken habe“, betont der Sportstudent.

Seine WM-Premiere im deutschen Paradeboot erlebte John im vergangenen Jahr im tschechischen Račice. Obwohl nur für den Vierer mit Steuermann nominiert, sollte er im Hoffnungslauf einen an Corona erkrankten Teamkollegen im Achter ersetzen. Der Sportsoldat ließ sich nicht zweimal bitten. Schließlich war es von jeher sein Traum, eines Tages im Flaggschiff zu sitzen. Trotz seines Mitwirkens verpasste der Achter den Einzug ins Finale der besten sechs Nationen – ein Debakel, das sich in Belgrad nicht wiederholen soll.

In der „weißen Stadt“ sind vor allem die ersten fünf Plätze heiß begehrt, bedeuten sie doch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. „Die Tickets für Paris sind unser primäres Ziel. Ich glaube daran, dass wir sie buchen“, gibt sich John optimistisch. Bei seiner Bärenstärke kann er das auch sein.

