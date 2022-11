﻿Kurz vor Weihnachten: Hansa Rostock plant Testspiel bei Union Berlin

Attraktiver Test kurz vor den Feiertagen: Am 14. Dezember will der FC Hansa Rostock beim Bundesliga-Fünften 1. FC Union Berlin antreten. Offiziell bestätigt haben die Klubs die Partie noch nicht. Beide Vereine sind in ihrer Historie häufig gegeneinander angetreten. Ein Spiel war für den FC Hansa folgenschwer.

Rostock. Testspiel-Highlight kurz vor Weihnachten für den FC Hansa Rostock: Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner will am 14. Dezember (16 Uhr) beim 1. FC Union Berlin antreten. Offiziell bestätigt ist die Partie von beiden Klubs noch nicht. Man sei darüber noch im Austausch, teilte Hansa auf Anfrage mit.

Letztmals sind die beiden ostdeutschen Traditionsvereine vor mehr als sechs Jahren in einem Freundschaftsspiel gegeneinander angetreten. Der damalige Zweitligist Union besiegte den Drittligisten Hansa in Rostock mit 3:1.

Saison 2011/12: Union Berlin besiegelt Hansas Abstieg aus der 2. Liga

Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Klubs liegt mehr als zehn Jahre zurück und war für den FC Hansa folgenschwer. Unter Trainer Wolfgang Wolf bezogen die Mecklenburger im April 2012 in Köpenick eine 4:5-Niederlage gegen die Eisernen, womit Hansas direkter Wiederabstieg in die 3. Liga besiegelt wurde. Eine 2:0-Führung und vier Tore von Matthias Holst, Tino Semmer, Stephan Gusche und Marek Mintal reichten Hansa vor 18300 Zuschauer im ausverkauften Stadion nicht zu einem Erfolg.

Die Köpenicker luchsten Hansa in dieser Saison einen Bundesliga-Rekord ab, den drei Jahrzehnte der Koggenklub innehatte. Die Rostocker standen in ihrer ersten Bundesliga-Saison 1991/92 insgesamt fünf Spieltage an der Tabellenspitze, das war keinem ehemaligen DDR-Oberligisten gelungen. In dieser Spielzeit knackte der 1. FC Union Berlin diese Bestmarke.

In der Gesamtbilanz hat Union die Nase leicht vorn

In der Gesamtbilanz zwischen beiden Vereinen hat Union mit zehn zu zwölf Siegen die Nase leicht vorn. Zehn Mal trennten sich beide Klubs unentschieden. Mit Verteidiger Rick van Drongelen läuft ein Unioner in dieser Saison auf Leihbasis für Hansa auf.