﻿Landesfußballverband: Diese Schwerpunkte setzt sich Präsidentschäftskandidat Heiko Lex

Der 42-Jährige soll am Sonnabend zum Nachfolger von Joachim Masuch gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber hört nach mehr als zwei Jahrzehnten auf. Im Interview verrät Heiko Lex, welche Dinge er anpacken will.

Rostock. Beim Landesfußballverband (LFV) bricht eine neue Ära an. Auf dem 9. Ordentlichen Verbandstag in der Stadthalle Rostock wird am Sonnabend (Beginn: 10 Uhr) ein neuer Präsident gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber Joachim Masuch wird nach 23 Jahren ausscheiden. Als einziger Kandidat auf die Nachfolge wird sich Dr. Heiko Lex zur Wahl stellen. Der 42-Jährige ist aktuell Vorsitzender des Ausschusses für Vereinsentwicklung beim LFV. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG spricht Lex über seine Schwerpunkte, die Chancen und Herausforderungen sowie die aktuelle Situation im Amateurfußball.

Wie fühlen sie sich so kurz vor dem Verbandstag?