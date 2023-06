﻿Landesfußballverband: Staffeleinteilung soll am Wochenende kommen

Rostock. Mit dem 1. Juli beginnt am kommenden Sonnabend offiziell die Saison 2023/24. Dann will der Landesfußballverband (LFV) auch die Staffeleinteilung von der Verbandsliga bis zur Landesklasse für den Herrenbereich veröffentlichen. „Der Vorstand tagt am Freitag“, erklärt Peter Dluzewski auf OZ-Nachfrage. Der Mann aus der AG-Spielbetrieb beim LFV fügte hinzu, dass auf der Sitzung letzte Details abgestimmt werden.

Spielpläne sollen einige Tage nach Staffeleinteilung folgen

Große Überraschungen sind nicht zu erwarten. Es gibt aber wie jedes Jahr Vereine, die als Härtefalle aufgrund ihrer Lage im Land die Staffeln wechseln könnten.

Schon Mitte der kommenden Woche plant der LFV die Spielpläne für seine Landesspielklassen zu finalisieren. „Wie warten auf die Schlüsselzahlen vom Nordostdeutschen Fußballverband (Regionalliga und Oberliga, d. Red.) und werden dann unsere Ansetzungen vornehmen“, kommentiert Dluzewski.

Klar ist bereits der Termin für die Auslosung der ersten Landespokalrunde. Die Paarungen werden am 13. Juli um 12 Uhr in Rostock gezogen. Die Auftaktrunde steigt am 12./13. August. Eine Woche später geht der Ligabetrieb auf Landesebene los.

