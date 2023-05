﻿Landesliga West: FSV Bentwisch II und SV Hafen Rostock tauschen Verfolgerposition

Rostock/Leezen. Die Verfolger hinter Spitzenreiter Doberaner FC (47 Punkte) haben die Plätze getauscht. Nach dem 1:1 (0:0) daheim gegen den SV Blau Weiß Polz hat der SV Hafen Rostock (jetzt 44 Punkte) den zweiten Tabellenrang in der Fußball-Landesliga West an den FSV Bentwisch II (45) abgegeben. Die FSV-Reserve gewann zugleich mit 1:0 bei der heimstarken SpVgg Cambs-Leezen. Mit einem Erfolg hätten die Kicker vom Ostufer des Schweriner Sees auch noch ins Rennen um den Staffelsieg eingreifen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flörke entscheidet enges Spiel für FSV Bentwisch II

Es war aber der Treffer von Max Flörke aus der 44. Minute, der den Unterschied machte. Die Bentwischer waren nach dem SV Hafen erst das zweite Team in dieser Saison, das bei der Spielvereinigung Punkte raubte. Insgesamt war es eine Begegnung auf Augenhöhe.

„Cambs-Leezen war der erwartet starke Gegner. Es war extrem viel Kampf im Spiel. Defensiv haben wir nur wenig zugelassen“, wird FSV-Coach Yannick Pastewka auf der vereinseigenen Facebook-Seite zitiert. Er hob hervor: „Die Mannschaftsleistung war richtig stark. Alle haben 110 Prozent Wille und Leidenschaft gezeigt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statistik FSV Bentwisch II: Hudec – Jahns, Lehmann, Lau, Götter – Steiner, Johl, Gladis, Drews – Aust (69. Nahali), Flörke (90. +4 Schulz). Tor: 0:1 Flörke (44.).

SV Hafen erst nach Platzverweis aktiver

Nur einen Zähler gab es hingegen für den SV Hafen. Beim 1:1 gegen die Polzer mussten die Rostocker allerdings auch rund eine halbe Stunde in Unterzahl agieren. Kapitän Felix Dojahn (62.) hatte nach einer Rudelbildung die Rote Karte gesehen. „Bei einem Freistoß wurde Doje (Spitzname von Dojahn, d. Red.) von hinten getreten. Der Assistent hat dann wohl ein Treten von ihm vernommen. Der Schiri hat es gar nicht gesehen“, sagte SVH-Coach Enrico Neitzel zum Platzverweis und fügte hinzu: „Wer Doje kennt, weiß, dass er ein fairer Sportsmann ist. Es ist natürlich ärgerlich, den Kapitän dann im Endspurt nicht zur Verfügung zu haben.“

Bis zur Hinausstellung des Verteidigers verlief das Spiel aus Hafen-Sicht eher ernüchternd. Die Polzer waren in der 47. Minute durch Tom Schlede in Führung gegangen. Erst mit einem Mann weniger wurden die Rostocker aktiver. Durch einen Elfmeter von Philip Sibrins (64.) meldeten sich die Gastgeber zurück – 1:1. Für mehr reichte es allerdings nicht. In der Nachspielzeit holte sich ein Polzer Kicker nach einem Foul an SVH-Keeper Wenzel Geyer noch die Rote Karte ab.

Lesen Sie auch

„Fast 60 Minuten haben wir kein wirkliches Mittel gegen den Gegner gefunden. Am Ende hat sich Polz durch seine kämpferische Leistung das Remis auch verdient“, erkannte Neitzel an. Sein Team liegt jetzt drei Zähler hinter dem Doberaner FC.