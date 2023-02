﻿Landesliga West: SV Hafen Rostock in Lauerposition – „Haben keinen Druck“

Der Tabellendritte liegt aktuell sechs Zähler hinter Spitzenreiter Doberaner FC. Trainer Enrico Neitzel vom SV Hafen würde mit seinem Team schon gerne vorn dranbleiben. Gleich zum Rückrundenauftakt im März können die Rostocker das Titelrennen in der Landesliga noch spannender machen.

Rostock. In der Fußball-Landesliga West diktiert ein Trio aus Rostock und Umgebung das Niveau. Dazu gehört auch der SV Hafen Rostock. Der Traditionsklub hatte vor, eine sorgenfreie Saison zu spielen und tut das aktuell. Statt im Abstiegskampf mischen die SVH-Kicker ganz vorne mit.

Unter Druck sieht Hafens Trainer Enrico Neitzel seine Elf im Rennen um den Staffelsieg nicht. „Wenn man sieht, wo wir herkommen, haben wir gar keinen Druck“, meint er und ergänzt: „Sollten wir drei Spieltage vor Schluss ganz vorne liegen, dann will man das natürlich auch nicht mehr hergeben. Aber so weit denken wir noch nicht.“

Zwei Neuzugänge für SV Hafen Rostock

Die Rostocker liegen aktuell mit 27 Punkten auf Tabellenrang drei. Der Rückstand zu Spitzenreiter Doberaner FC (33 Punkte) beträgt sechs Zähler. Die Münsterstädter sind zum Rückrundenauftakt am 11. März auch der Gegner für den SV Hafen. Neitzel betont, dass ein Sieg gegen den DFC das Ziel sei. „Dann ist noch alles möglich.“

Für das Topspiel könnte Philip Sibrins bei den Rostockern eine Option sein. Der Außenbahnspieler hat sich im Winter dem SV Hafen angeschlossen. In der Hinrunde hatte der 31-Jährige noch für den Oberligisten FC Mecklenburg Schwerin gekickt. „Philip ist ein erfahrener Spieler. Mit seiner Art wird er unserer jungen Mannschaft guttun“, sagt Neitzel.

Kapitän Moritz Went jetzt beim Güstrower SC

Er ist zudem froh, dass mit Eric Lange ein neuer Torhüter zum SVH gewechselt ist. Der Schlussmann war zuletzt vereinslos und stand zuvor schon für den FC Förderkader René Schneider, SV Pastow, Sievershäger SV und FSV Bentwisch zwischen den Pfosten.

Unterdessen haben die Rostocker in der Winterpause ihren Kapitän verloren. Moritz Went folgte dem Lockruf von Verbandsligist Güstrower SC. Neitzel zum Abgang des Mittelfeldspielers: „Der Junge hat sich gut entwickelt. Als unterklassiger Verein hast du es schwer, wenn ein Klub aus einer höheren Spielklasse anklopft. Ich wünsche Moritz alles Gute für seine weitere Laufbahn.“

Enrico Neitzel erwartet schwerere Rückrunde

Für die Rückserie sieht sich der SV Hafen gut aufgestellt. Die Rostocker trainieren offiziell seit Ende Januar, obwohl sie sich schon vorher zu lockeren Einheiten getroffen hatten. Die Ostseestädter wollen viele Dinge aus dem ersten Halbjahr fortführen. Die Mannschaft solle sich laut Neitzel weiter festigen und ihre Spielfreude beibehalten. „Die Rückrunde wird auf jeden Fall schwerer für uns“, vermutet der Coach. Die 14 Teams in der Liga hätten sich nach der Hinrunde mittlerweile beschnuppert, nachdem im vergangenen Sommer die Landesliga West mit einem Teil der Nord-Staffel verschmolzen war.

In der bisherigen Wintervorbereitung hat der SV Hafen bislang drei Testspiele bestritten. Nach einem 4:1-Erfolg zum Auftakt gegen den Ost-Landesligisten SG Empor Richtenberg folgte eine 2:4-Schlappe gegen Verbandsligist Güstrower SC. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Rostocker in Warnemünde auf Kunstrasen dem SV Schwarz-Rot Neustadt (Landesliga Nord/Brandenburg) mit 1:2.

„Wir haben bis zu unserem ersten Pflichtspiel noch eine Menge Zeit. Das Team hat sich vom Fitnesslevel her schon in einem guten Zustand präsentiert“, so Neitzel. Die Rostocker werden bis zum Ligastart noch jeweils daheim gegen den SV Barth (18. Februar) und den FSV Kritzmow (24. Februar) testen.