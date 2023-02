﻿Landespokal: Brüsewitzer SV komplettiert Viertelfinal-Feld

Künstler aus ganz Deutschland kreieren bei „Eis in Flammen“ in Zinnowitz Eisskulpturen

Bildhauer aus dem Harz, Berlin und Frankfurt am Main kreierten bei „Eis in Flammen“ in Zinnowitz schicke Eisskulpturen. Zum Abschluss des Events wurden die Kunstwerke mit einer Feuershow in Szene gesetzt. Aus einem 150 Kilogramm schweren Eisblock entstanden Tiger, Löwe und Seepferdchen.