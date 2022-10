Landespokal: Greifswalder FC zieht die SG Carlow im Achtelfinale

Für den Regionalliga-Aufsteiger Greifswalder FC geht es nach Westmecklenburg. Ein Oberliga-Duell steigt in Neustrelitz. Der Doberaner FC bekommt es mit einem Verbandsligisten zu tun.

Rostock. Auf den Greifswalder FC wartet im Achtelfinale des Lübzer-Pils-Landespokals eine lösbare Aufgabe. Der Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga Nordost muss beim Landesklasse-Klub SG Carlow antreten. Das ergab die Auslosung des Landesfußballverbandes am Dienstagnachmittag im Basislager der Ostsee-Zeitung in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Losfee agierte Lisa-Marie Ulke (Medienkauffrau bei der OZ). Mit der Ziehung der Carlower als Gegner war GFC-Coach Roland Kroos zufrieden. „Wir sind in jeder Partie der Favorit. Ohne dem Gegner gegenüber despektierlich zu sein, wollen wir diese Pflichtaufgabe lösen“, sagte der 62-Jährige.

Oberliga-Duell in Neustrelitz

Ein reines Oberliga-Duell steigt zwischen der TSG Neustrelitz und dem MSV Pampow. Der dritte Oberligist im Wettbewerb mit dem Rostocker FC wird beim Schweriner SC (Landesklasse IV) antreten müssen. Als „ein sehr schweres Los“ schätzt SSC-Vizepräsident Roland Henkelmann den RFC ein. „Wenn man so weit gekommen ist, hätte man sich natürlich einen leichteren Gegner gewünscht. Aber wir werden alles dafür tun, um uns ordentlich zu präsentieren“, so Henkelmann weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Favoritenschreck Doberaner FC hat daheim mit dem Verbandsligisten FSV Einheit Ueckermünde eine knifflige Aufgabe zu lösen. Eine Runde zuvor warf der DFC überraschend deutlich den Oberligisten SG Dynamo Schwerin mit 3:0 aus dem Wettbewerb. Spieltermin für das Achtelfinale ist der 19. November.

Die Paarungen im Überblick:

TSG Neustrelitz – MSV Pampow

SG Carlow – Greifswalder FC

Brüsewitzer SV – SV Stralendorf

Schweriner SC – Rostocker FC

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kickers JuS – 1. FC Neubrandenburg

Doberaner FC – FSV Einheit Ueckermünde

FC Schönberg – Malchower SV

FC Anker Wismar – FC Förderkader