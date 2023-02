﻿Landespokal: Brüsewitzer SV komplettiert Viertelfinal-Feld

Dem Vertreter der Landesklasse IV gelingt im Nachholspiel ein Favoritensturz gegen den SV Stralendorf. Vor der Pause sticht der Brüsewitzer SV beim 2:1-Erfolg zweimal zu. Im Viertelfinale wartet ein Lokalduell.

Stralendorf. Dem Brüsewitzer SV ist am Sonnabend Historisches gelungen. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte hat der Tabellenzwölfte der Fußball-Landesklasse IV das Viertelfinale im Landespokal erreicht. Die Westmecklenburger triumphierten im letzten noch ausstehenden Achtelfinale am Sonnabend mit 2:1 (2:0) gegen den Landesliga-Aufsteiger SV Stralendorf.