﻿Rund um Pokalfinale: Ein Wochenende im Zeichen des Frauenfußballs

Grimmen. Am kommenden Wochenende wird im Sportforum Grimmen alles im Zeichen des Frauenfußballs stehen. Im Vorfeld des Endspiels des Landespokals am Sonntag (14.30 Uhr) zwischen der HSG Warnemünde (Verbandsliga) und dem Rostocker FC (Regionalliga Nordost) geht es um vier weitere Titel. Der Höhepunkt verspricht Spannung. Der Viertligist aus Warnemünde tritt zwar eine Klasse unter dem RFC an, blieb in dieser aber Saison ohne Niederlage. Die Rostockerinnen konnten in der dritthöchsten Spielklasse hingegen erst ein einziges Spiel gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Juniorinnen und Ü35 ebenfalls gefordert

Bereits am Sonnabend (13 Uhr) tritt die Kreisauswahl der D-Juniorinnen aus Nordvorpommern/Rügen gegen den 1. FC Neubrandenburg an. Direkt im Anschluss (15.15 Uhr) geht es zwischen dem Rostocker FC und dem FSV Schwerin um den Pokal der B-Juniorinnen. Der Tag startet mit einem Drei-gegen-Drei-Cup der E- und F-Juniorinnen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag (ab 11.30 Uhr) geht es bei der Landesbestenermittlung in der Ü35 um die Qualifikation zur NOFV-Meisterschaft in dieser Altersklasse. Um 12 Uhr ist Anstoß zum Finale der C-Juniorinnen zwischen dem 1. FC Neubrandenburg und dem Lübzer SV.