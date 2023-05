﻿Landespokalsieg verteidigt: Rostocker FC behält bei Elfmetern die Nerven

Grimmen. Das gibt es auch nicht alle Tage. Gleich drei Elfmeter hat es im Finale der Landespokalfinale der Frauen gegeben. Zwei davon nutze der Rostocker FC, um seinen Titel aus dem Vorjahr mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg über Verbandsligist HSG Warnemünde zu verteidigen. Durch den zweiten Pokaltriumph der Vereinsgeschichte qualifizierte sich der RFC für die erste DFB-Pokalrunde der kommenden Spielzeit.

Fast 500 Zuschauer beim Endspiel dabei

Für das Team, das bereits als Absteiger aus der Regionalliga Nordost (3. Liga) feststeht, war der Sieg im Stadtderby ein hartes Stück Arbeit. Das lag auch daran, dass die HSG als Underdog wenig zuließ. „Der RFC hatte sicherlich mehr Spielanteile, aber wir haben ihnen defensiv sehr wenig angeboten. Unsere Mädels haben alles reingeworfen und viel Leidenschaft gezeigt“, sagte Warnemündes Trainer Jörg Burgstaler, der seiner Mannschaft trotz der Niederlage keinen großen Vorwurf machen konnte.

Er genoss die Atmosphäre während des Endspiels in Grimmen. 480 Zuschauer sahen sich das große Finale an, darunter waren auch einige Fans der HSG, die mit einem Bus angereist waren. „Es gab Fangesänge, es wurde getrommelt und weitere kleine Aktionen kamen von den Rängen – es war eine Riesenstimmung“, schilderte Burgstaler. Sein Team hatte sich die zwei Tage vor dem RFC-Spiel noch in einem Kurz-Trainingslager in Zinnowitz auf die spezielle Partie vorbereitet.

Rostocker FC bei den Elfmetern nervenstark

Der Trip nach Usedom hätte sich beinahe auch ausgezahlt. Gegen den Favoriten lagen die Warnemünder in der 25. Minute durch das Tor von Hannah Pape in Führung. Der RFC schlug aber per Handelfmeter von Mette Bönsch (36.) zurück. Den zweiten Strafstoß der Begegnung gab es dann in der 69. Minute. Allerdings scheiterte HSG-Kickerin Lisa Barner an der Rostocker Torhüterin Frike Bentert. Besser machte es Bönsch (83.) mit ihrem zweiten Tor zum 2:1 per Elfmeter und entschied dadurch das Spiel.

Unterdessen hat der RFC mit seinen B-Juniorinnen einen weiteren Titelträger. Die Nachwuchskickerinnen gewannen ihr Endspiel am Sonnabend gegen den FSV 02 Schwerin mit 12:0. Bei den C-Juniorinnen setzte sich der 1. FC Neubrandenburg (6:1 gegen den Lübzer SV) durch, während bei den D-Junorinnen die Kreisauswahl Nordvorpommern/Rügen (4:1 gegen den 1. FC Neubrandenburg) siegte. Die drei aufgezählten Finals stiegen ebenfalls in Grimmen.