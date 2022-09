﻿Landespokaltitel und Ligaerfolg – perfektes Wochenende für SV Warnemünde

Die Volleyballer des SV Warnemünde haben sich den Titel im Landespokal gesichert. Einen Tag zuvor feierten die Ostseestädter bereits einen 3:0-Sieg in der 2. Bundesliga Nord gegen Aufsteiger Münster.

Rostock. Ausgelassene Stimmung bei den Volleyballern des SV Warnemünde: Am Wochenende konnten die Hanseaten gleich mehrfach jubeln. „Zurzeit läuft es einfach richtig gut bei uns“, freute sich SVW-Zuspieler Johannes Deutloff.

Am Sonntag sicherten sich die Ostseestädter den Titel im MV-Landespokal. In der Warnemünder Sporthalle setzten sich die Schützlinge von Coach Jozef Janosik ungeschlagen gegen den PSV Neustrelitz (2. Liga), Schweriner SC und SV Warnemünde II (beide 3. Liga) sowie den VC Greifswald (Verbandsliga) durch. In der entscheidenden Partie feierte der Zweitligist einen 2:1-Erfolg (25:21, 21:25, 15:13) gegen Neustrelitz.

Abschlusstabelle Voleyball-Landespokal 2022/23 1. SV Warnemünde 8:0 Punkte 2. PSV Neustrelitz 6:2 Punkte 3. SV Warnemünde II 4:4 Punkte 4. Schweriner SC 2:6 Punkte 5. VC Greifswald 0:8 Punkte

Einen Tag zuvor waren die Warnemünder in der 2. Bundesliga Nord gefordert. Nachdem der SVW beim Auftaktspiel in der Vorwoche noch deutlich mit 0:3 beim TuB Bocholt das Nachsehen gehabt hatte, wollten die Rostocker beim Heimdebüt eine Reaktion zeigen – mit Erfolg. Gegen Aufsteiger orderbase Volleys Münster setzten sich die Hansestädter souverän mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:15) durch.

„Wir haben viele unserer Vorgaben umgesetzt, haben den Druck konstant hochgehalten und nicht locker gelassen“, resümierte Deutloff. Der Zuspieler meinte: „Es hat viel Spaß gemacht, wieder vor heimischem Publikum gespielt zu haben. Dieser Sieg gibt der Mannschaft viel Selbstvertrauen und macht Bock auf mehr.“

SVW: Herrigt, Pohl – Schröder, Surgut, Günther, Szymoniak, Lübcke, Kapusniak, Deutloff, Gray, Zander, Kerkvliet, Mokswa.