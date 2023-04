﻿Ob im Küstenwald oder in der City: Auf diese Events können sich Läufer in MV 2023 freuen

In Warnemünde wird am 22. April zum 40. Mal der Stolteraer Küstenwaldlauf gestartet. Er zählt zur Serie „Laufcup MV“.

Rostock. Der Stolteraer Küstenwaldlauf gehört zu Warnemünde wie der Leuchtturm, der Teepott und der Alte Strom. Dass am 22. April Laufsport-Fans zum 40. Mal an den Start gehen, erfüllt Günter Metelmann mit Stolz. „Es ist alle Jahre wieder viel Arbeit. Aber zu sehen, was man erreichen kann und wie vielen Menschen man damit Freude bereiten kann, macht die Arbeit lohnenswert.“

Metelmann, der seit 30 Jahren zu den Machern des Laufs gehört, rechnet mit 500 bis 600 Aktiven. „Wir stellen den Lauf in, mit und für Warnemünde auf die Beine“, betont er. Selbst an den Start gehen wird der 71-Jährige am 22. April nicht. „Ich denke, es wird viele Kurzentschlossene geben, die zu uns kommen. Insofern wird es viel zu tun geben. Da kann ich nicht auch noch starten“, sagt der Chef der Leichtathleten vom SV Warnemünde. Fit genug wäre er allemal: Metelmann schnürt drei bis vier Mal pro Woche seine Laufschuhe und läuft im Küstenwald zwischen Nienhagen und Warnemünde bis zu 30 Kilometer.

Günter Metelmann gehört seit vielen Jahren zum Team, die den Stolteraer Küstenwaldlauf organisieren. © Quelle: Werner Geske

Beim Küstenwaldlauf, der wegen der Corona-Beschränkungen dreieinhalb Jahre pausieren und erst im Herbst vergangenen Jahren wieder stattfinden konnte, stehen den Startern in verschiedenen Altersklassen drei Distanzen zur Auswahl: drei Kilometer, 10 Kilometer sowie ein Walking-Wettkampf über acht Kilometer.

Stolteraer Küstenwaldlauf gehört zur Serie „Laufcup MV“

Der Küstenwaldlauf gehört zur Serie „Laufcup MV“, die Jan Seemann vom Landesleichtathletik-Verband MV, koordiniert. Bei insgesamt 15 Rennen, die zur Wettkampf-Reihe gehören und für ambitionierte Breitensportler reizvoll sind, werden bis zum Herbst die Sieger in der Einzel-, der Vereins- und der Teamwertung ermittelt. Der 48-Jährige ist davon überzeugt, dass die Teilnehmerzahlen nach dem Ende aller Corona-Einschränkungen deutlich steigen werden. „Es ist an den Meldelisten zu sehen, dass die Leute wieder Lust haben, sich zu bewegen.“

Laufcup MV – Termine 2023 April – 15. April, Schweriner Schlosslauf – 22. Aprill, Warnemünder Stoltera-Küstenwaldlauf – 29. April, scn energy-Lauf (Jatznick) Mai – 6. Mai, Neubrandenburger Kulturparklauf – 20. Mai, Greifswalder Citylauf – 21. Mai, Rostocker Citylauf Juni – 3. Juni, OASE-Inselseelauf (Güstrow) – 10. Juni, Torgelower Citylauf – 10. Juni, Beach Fun Run SELLIN – 10. Juni, Fischland-Darss-Zingst-Ultramarathon – 17. Juni, Tollenseseelauf – 18. Juni, Ludwigsluster Schlossgartenlauf – 24. Juni, Sommerlauf Waren (Müritz) Juli – 9. Juli, Barther Flughafenlauf – 13. Juli, Selliner Seebrückenlauf – 16. Juli, Karl-Krull Gedenklauf (Steinhagen) – 22. Juli, Ueckermünder Abendlauf August – 5. August, hella Marathon-Nacht Rostock – 10. August, Selliner Seebrückenlauf – 27. August, Burgenlauf zwischen Burg in Penzlin und Burg Stargard September – 2. September, Herbstlauf - Rund um den Tiefwarensee – 9. September, Neubrandenburger Staffelmarathon – 9. September, Klausdorfer Kranichlauf – 10. September, Alt-Schweriner Inselcross Oktober – 3. Oktober, Ueckermünder Herbstcross – 8. Oktober, Sebastian Fredrich Gedenklauf (Lubmin) – 15. Oktober, Herbstcross Eggesin-Karpin – 21. Oktober, Torgelower Crosslauf November – 4. November, Landesmeisterschaften Crosslauf (Laage) – 11. November, Stralsunder Hochschullauf – 11. November, Jatznicker Waldlauf Dezember – 2. Dezember, Ueckermünder Weihnachtslauf

Seemann selbst wird in dieser Saison aber pausieren müssen. „Ich habe viel zu tun und bin nach einer Verletzung noch nicht wieder richtig fit“, sagt der Vorsitzende der „AG Laufcup“. Sein Start sei aber nur aufgeschoben. Seine Lieblingsstrecken: Warnemünde und Baabe. „Vom Sommerlauf in Waren, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattfand, habe ich sehr viel Gutes gehört“, erzählt er.

Rostocker Citylauf ist das größte Laufevent der Region

Am 21. Mai dürfen sich Laufsportfreunde aus MV auf ein absolutes Highlight freuen. Dann findet in Rostock der Citylauf statt. Der Wettbewerb zählt zwar nicht zum Laufcup, gilt aber als größtes Laufevent der Region. Bis zu 3000 Teilnehmer aus fünf Nationen werden in der Hansestadt an den Start gehen.

Beim Lauf in der größten Stadt des Landes ist für jeden Lauftyp etwas dabei. Insgesamt werden fünf Wettbewerbe angeboten. Sportler haben die Wahl zwischen Halbmarathon, einem zehn Kilometer langen Fun-Run, einem sechs Kilometer Rostock-Lauf sowie einen Staffellauf über fünfmal drei Kilometer. Außerdem haben Familien die Möglichkeit, auf einem Kurs über drei Kilometer gemeinsam anzutreten.

Zwischen dem Neuen Markt, Kröpeliner Tor und Universitätsplatz wird es zehn Aktionspunkte geben. Dort sorgen Hunderte Zuschauer, Rostocker Sport- und Kulturvereine, sowie mehrere DJs für Stimmung und ein besonderes Erlebnis für die Läufer.

Baaber Heidelauf auf Rügen hofft auf viele Teilnehmer

Beim Baaber Heidelauf auf der Insel Rügen werden kurz vor dem Saisonabschluss die letzten Punkte für den Laufcup vergeben. Am 16. September geht es über vier Distanzen zwischen zwei und 15 Kilometern. „Es war mal als Saisonverlängerung auch für Urlauber im Ostseebad gedacht und damit die Sportler nach der Sommerzeit nicht die Füße hochlegen“, erklärt Uta Donner vom Ausrichter, dem Laufteam Rügen. Durch viele verschiedene Untergründe auf der Strecke hat der Heidelauf, der in diesem Jahr zum 16. Mal stattfindet, fast einen Cross-Lauf-Charakter.

Obwohl die Veranstaltung nur im Jahr 2020 aussetzen musste, waren die Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren etwas eingebrochen. „Wir könnten bestimmt 300 oder sogar 400 Starter bewältigen. Der Rekord liegt bei etwa 250. Darauf hoffen wir auch in diesem Jahr“, sagt Donner, die auf positive Wirkung durch mehr Präsenz in den sozialen Netzwerken hofft: „Weil wir Bestandteil des Laufcups sind, haben wir etwas mehr Aufmerksamkeit. Sonst liegen wir für viele Laufbegeisterte in MV aber etwas abseits der Planungen.“

Profi-Läufer Gröschel hat gute Erinnerungen an die Cup-Serie

Profi-Läufer Tom Gröschel ist als Teenager regelmäßig beim Laufcup gestartet. „Ich bin damals für den LAC Mühl-Rosin gelaufen und erinnere mich, dass ich immer Spaß hatte. Die Rennen waren gut vorbereitet. Da steckt viel Liebe und Herzblut drin“, sagt der 31-Jährige. Wenn am 22. April in Warnemünde die Läufer in den Küstenwald starten, wird sich Gröschel auf den London-Marathon einstimmen. Einen Tag später misst er sich dort mit der Weltelite.