﻿Lebenszeichen im Abstiegskampf! Hansa Rostock feiert Sieg gegen Greuther Fürth

Rostock. Endlich! Hansa Rostock hat den lange ersehnten Sieg geschafft und damit ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz bezwang am Sonnabend, 22. April, vor 24 000 am Ende restlos begeisterten Zuschauern im Ostseestadion die SpVgg Greuther Fürth verdient mit 2:0 (0:0) und kletterte damit zumindest für einen Tag auf den Relegationsplatz. Nils Fröling (50.) schoss Hansa in Führung, Dennis Dressel machte mit dem 2:0 den Deckel drauf (67.). Es war der erste Dreier im vierten Spiel unter Chefcoach Schwartz und der erste Heimsieg seit 218 Tagen (3:1 gegen Magdeburg).