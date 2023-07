﻿Leichtathletik-Erfolgstrainer Voigt: Nachts arbeitet er in Japan, tagsüber in Rostock

Rostock. „Hallo Erfolgstrainer!“ – so wird Birger Voigt im Rostocker Leichtathletikstadion begrüßt. Der anerkennende Gruß kommt von Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk. Voigt lächelt und winkt zurück. Er hat zu tun. Zehn Meter vor ihm hockt Lia Flotow in einem Startblock. An ihrem Oberkörper trägt die 18-Jährige ein Geschirr. Am Rücken der Sprinterin ist eine Gummileine befestigt. Das andere Ende hält ihr Coach fest. Lia startet. Das Band strafft sich, dann spannt es. Er hält dagegen und fängt sie ein.

Die Szene mit dem Trainer, der Läuferin und der langen Leine passt gut. Sie steht für Voigts Umgang mit den jungen Frauen und Männern seiner Trainingsgruppe vom 1. LAV Rostock. „Er ist ein kompetenter und verständnisvoller Trainer, der uns immer unterstützt“, sagt Lia Flotow, die seit mehreren Jahren beim 54-jährigen Rostocker trainiert. Und einer, der anderen nicht seinen Willen aufdrückt.

In Lichtenhagen aufgewachsen, bei Motor Warnowwerft trainiert

Voigt, der 1968 in Rostock geboren wurde, in Lichtenhagen aufwuchs, 1987 in Evershagen Abitur machte und Leichtathlet bei der BSG Motor Warnowwerft war, ist seit 2016 Coach beim 1. LAV. Viele der 13 Athleten seiner Gruppe betreut er seit Jahren. Eigentlich sei die Anzahl zu groß. Aber er bekommt es trotzdem irgendwie gut hin, meint er. Sieben sind unter seiner Ägide deutsche Meister in verschiedenen Disziplinen geworden.

„Birger Voigt ist ein wertvoller Trainer. Er spielt eine sehr gute und große Rolle. Vor seiner Arbeit ziehe ich den Hut“, sagt der Präsident des Landes-Leichtathletik-Verbandes, Hansjörg Kunze.

Voigt ist Wissenschaftler an der Uni in Kyoto

Der Coach ist ein Idealist: „Ich möchte aus mir das Beste herausholen. Und ich möchte anderen, die den Willen, die Motivation und den Ehrgeiz mitbringen, helfen, das Gleiche zu tun.“ Bequem ist das nicht. Denn Voigt hat einen Job in Japan. Der promovierte Pharmazeut arbeitet als Biomediziner an der Universität Kyoto. Zum Team gehören zwei Nobelpreisträger.

Wenn seine Kollegen im Konferenzraum zusammenkommen, schaltet sich Birger Voigt aus seiner Wohnung in Warnemünde per Video dazu. Im Land der aufgehenden Sonne ist es zehn Uhr. Für Voigt beginnt die zweistündige Runde mitten in der Nacht: um zwei Uhr.

Es sei ziemlich hart, wenn er dann um 7.30 Uhr zum Morgentraining rausmüsse, das bis um 9 Uhr dauert. Wenn an der Ostsee Nachmittag ist und seine Arbeit für die Uni in Japan erledigt, macht er sich zum zweiten Mal auf den Weg zum Training. Er tue das für seine Schützlinge, erklärt der Mann mit den leicht angegrauten Haaren, die er zu einem kleinen Dutt zusammengebunden hat. Für die vielen Stunden Arbeit, die er investiert und für die Zeit, die er mit den jungen Leuten verbringt, damit sie in ihrer Sportkarriere vorankommen, bekommt er keinen Cent.

Kontakt zum 1. LAV Rostock kam über eigene Kinder zustande

Voigt kam als Seiteneinsteiger ohne klassisches Sportstudium und mit einer DLV-Lizenz als Mehrkampfcoach zum 1. LAV. Seine beiden Kinder – Marno und Lientje, die heute 25 und 22 Jahre alt sind – trieben Sport beim Klub am Rand des Barnstorfer Waldes. Die Familie lebte viele Jahre in Japan. Er und seine Tochter, die bis zur vierten Klasse in Kyoto zur Schule ging, sprechen perfekt japanisch. Er ist tief in eine andere Kultur eingetaucht. „Das hat meinen Horizont stark erweitert.“

Coach Birger Voigt betreut Johanna Martin beim Nachmittagstraining im Rostocker Leichtathletikstadion. © Quelle: Christian Lüsch

Voigt setzt im Training auf gesunden Menschenverstand und sein medizinisches Wissen. Er macht viele Dinge bewusst anders. 400 Meter-Läuferin Johanna Martin beispielsweise, die in diesem Jahr an die Spitze der europäischen Bestenliste sprintete, war während der Saison-Vorbereitung kein einziges Mal diese Distanz gelaufen. Das habe mit biochemischem Verständnis, dem Wissen, wie der Körper funktioniert, zu tun. „Ich erkläre meinen Sportlern, was wir machen und warum wir es machen. Ich drücke ihnen aber nichts durch.“ Dass Johanna Martin Anfang Juni ihre Bestzeit um mehr als eine Sekunde auf 53,10 Sekunden verbesserte, hat vor allem die Läuferin selbst verwundert. „Er ist eine Bereicherung. Die Erfolge geben ihm recht“, sagt LAV-Chef Kunze.

Trainer macht Sprintern mit E-Scooter Dampf

Manche der Voigtschen Trainingsmethoden wirken abgefahren. Vor einiger Zeit brachte er einen besonders schnellen E-Scooter mit ins Leichtathletikstadion. Er spannte seine Sprinterinnen einzeln ein und beschleunigte sie beim Rennen. „Er probiert viel mit uns aus. Ich finde seine Ideen gut“, sagt Hürdenspezialistin Flotow, die die Abwechslung liebt und den lockeren Umgang schätzt.

Trotzdem – kein einziger seiner Athleten duzt den Coach. Die haben auch gar nicht das Bedürfnis. „Wenn sie 18 sind, biete ich das allen an. Aber auch dann macht es keiner.“ Voigt und ein Großteil seines Teams freuen sich auf das kommende Wochenende (22./23. Juli). Dann finden im Heimstadion des 1. LAV die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in den Altersklassen U 20 und U 18 statt. Aus Voigts Team sind Lia Flotow, Maria Schnemilich, Ben Awolin und Anton Steffen dabei.

Ziele, die in weiterer Zukunft liegen, hat der Coach nicht. „Der Weg ist mein Ziel.“ Seit mehr als 25 Jahren ist seine Frau Claudia an seiner Seite. Sie hat eine Apotheke in Krakow am See und kein Problem damit, dass sich ihr Ehemann in seiner Freizeit so sehr für den Sport engagiert.

Eigene Mehrkämpfe bestreitet der Coach nicht mehr. Er ist auf Skier und aufs Kiteboard umgestiegen. Manchmal, erzählt er, hänge er am Fallschirm und schaue sich die Welt von oben an. „Für mich ist das Entspannung pur.“ Zu spüren, eins mit der Natur zu sein – wunderbar.

