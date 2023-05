﻿Leidenschaftlich, mutig, effektiv: So schafft Hansa Rostock die Rettung

Rostock. Damian Roßbach formulierte es treffend. „Als wir vor drei, vier Wochen hier gestanden haben, war der Ofen gefühlt aus“, sagte der Verteidiger. In acht Spielen hatte Hansa einen einzigen Punkt eingefahren, die Hoffnung auf Rettung war auf dem Nullpunkt.

Drei Spiele später begeistern die Rostocker mit leidenschaftlichem, mutigem und vor allem auch erfolgreichem Fußball, der die Aussichten auf ein Happy End im Abstiegskampf stetig größer werden lässt. „Wenn wir das weiter durchziehen, habe ich keine Zweifel, dass wir die Liga halten werden“, meinte Roßbach und hätte am Sonnabend nach dem 2:0 (1:0)-Sieg im Kellerduell gegen Jahn Regensburg wohl niemanden gefunden, der ihm widersprochen hätte.

Erstmals seit dem Wiederaufstieg drei Zu-null-Siege in Serie

„Die Art und Weise, wie wir uns auf dem Platz pushen und gegenseitig unterstützen in Kombination mit den Fans, das macht schon Spaß. So muss es weitergehen“, freute sich der Verteidiger über Hansas dritten Dreier in Serie. Ein ähnliches Kunststück hatten die Rostocker in der vergangenen Saison geschafft, als sie sogar vier Mal in Folge als Sieger vom Platz gingen. Drei Zu-null-Spiele am Stück sind seit dem Wiederaufstieg allerdings eine Premiere, die hatte es zuletzt in der Drittliga-Saison 2020/21 gegeben.

„Das ist unfassbar, gerade für ,Kolle‘ hinten im Tor, aber für uns Verteidiger natürlich auch. Das tut einfach gut“, sagte Roßbach und lieferte das Erfolgsrezept gleich mit: „Es ist enorm wichtig, dass wir viel kommunizieren. Wenn Torwart und Abwehr stabil stehen, gibt das auch den Vorderleuten Selbstvertrauen. Man sieht, dass die Jungs vorne mehr Selbstvertrauen haben und sich auch gute Chancen rausspielen. Das macht einfach Spaß.“ In den vier Spielen davor war Hansas Defensive fast wirkungslos und ließ 14 Gegentreffer zu.

Kai Pröger krönte 100. Zweitligaspiel mit Führungstor

Gegen Regensburg ging es Hansa zunächst vor allem darum, die Oberpfälzer vom Tor fernzuhalten. Die erste halbe Stunde spielte sich zwischen beiden Strafräumen ab, mit vielen, verbissen geführten Zweikämpfen. In dieser Phase war es wieder mal Kai Pröger, der den Unterschied machte. Nach Dressel-Zuspiel kam der Offensivmann im Fünfmeterraum an den Ball und beförderte ihn mit dem rechten Außenrist ins lange Eck. „Ein sehr schönes Tor“, befand Trainer Alois Schwartz. Es stand 1:0 für die Hanseaten, die damit die einzige Torchance des ersten Durchgangs nutzten (34.). Für Pröger war es im 100. Zweitligaspiel der neunte Saisontreffer. „Überragend, gewinnen ist toll! Das machen wir gerade. Es ist einfach geil“, strahlte der Ex-Paderborner.

„Wir waren geduldig, aber immer auch aktiv“, sagte Trainer Schwartz, der zum dritten Mal in Folge derselben Startelf vertraute. Auch beim Wechseln hatte der Schwabe ein gutes Händchen. Mit einem Joker-Tor machten die Gastgeber vor 25 000 begeisterten Zuschauern im nahezu ausverkauften Ostseestadion mit einem Jokertor den Deckel drauf.

„Joker“ John Verhoek trifft nach 258 torlosen Tagen

Nachdem der gerade eingewechselte John Verhoek in der 62. Minute eine ganz dicke Chance zum 2:0 überhastet vergeben hatte, war es zehn Minuten vor Schluss endlich so weit. Nach starker Vorarbeit von Kevin Schumacher, der sich bis zur Grundlinie durchtankte und von dort nach innen flankte, sprang Verhoek an der Fünfmeterlinie höher als sein Gegenspieler und traf per Kopf ins Netz. Auf sein zweites Saisontor hatte der 34-jährige Stürmer 258 Tage warten müssen. Zuletzt hatte er im August beim 2:0- Hinspielerfolg im August gegen den FC St. Pauli getroffen.

Verhoek war nach einer Stunde für Lukas Hinterseer ins Spiel gekommen, das Hansa in der zweiten Halbzeit zunächst aus den Händen zu gleiten drohte. „Letztendlich sind wir auch durch den Wechsel wieder aktiver geworden. Es freut mich, dass Johnny nach langer Durststrecke wieder getroffen hat. Das tut einem Stürmer immer gut“, sagte Alois Schwartz und bescheinigte Hansa „eine tolle Mannschaftsleistung“ im vorletzten Heimspiel der Saison. „Der Mannschaft ein großes Lob, das Ding in so einer Drucksituation zu Hause zu behalten. Jetzt sind wir erst mal glücklich, schnaufen ein Mal durch, dann geht es schon wieder in Richtung nächstes Spiel, in Richtung Sandhausen.“

Hansa-Trainer Alois Schwartz: „Eine tolle Mannschaftsleistung“

Für den Trainer wird der Auftritt im Stadion Am Hardtwald am Freitag ein besonderer. Im Februar wurde Schwartz in Sandhausen entlassen, vier Wochen später startete er in Rostock seine Rettungsmission. Mit einem Erfolg dort wäre die Mission möglicherweise fast schon erfüllt. Verteidiger Damian Roßbach sieht die Mannschaft gerüstet: „Wir wissen, dass noch lange nichts geschafft ist und wir mit Sandhausen das nächste Brett vor der Brust haben. Aber in dem Fluss, in dem wir gerade sind, wollen wir natürlich auch den vierten Sieg mitnehmen.“