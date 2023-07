﻿Letzter Härtetest für Hansa Rostock: Was Sie über den FC Sevilla wissen sollten

Rostock. Zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten tritt Hansa Rostock am Sonnabend (ab 14.45 Uhr live bei Servus TV) im Ostseestadion gegen einen spanischen Fußball-Erstligisten an. Das Spiel gegen den FC Sevilla ist der letzte Härtetest für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz vor dem Saisonstart in der 2. Liga am darauffolgenden Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 2. Oktober 1991 gastierte der FC Barcelona in der Hansestadt – das Erstrundenrückspiel im Europapokal der Landesmeister gewann Hansa mit 1:0 (Hinspiel 0:3). Damals wollten gerade mal 8500 Zuschauer das Gastspiel der Katalanen sehen, zum Auftritt des amtierenden Europa-League-Siegers aus Sevilla werden wohl mehr als 20 000 Zuschauer ins Ostseestadion kommen.

Der 1890 gegründete Traditionsverein Sevilla Fútbol Club

Kader: Der Wert des Teams wird vom Fußball-Portal Transfermarkt.de auf 215 Millionen Euro taxiert. Zum Vergleich: Hansa liegt bei 13,5 Millionen Euro. Teuerster Spieler ist der marokkanische Mittelstürmer Youssef En-Nesyri mit 20 Millionen Euro Marktwert. Hansas wertvollste Spieler – Dressel, Vasiliadis und Ingelsson – bringen es auf jeweils 900 000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Fußballstars in Sevillas Kader

Stars: Während En-Nesyri bei den Gästen nicht mit an Bord ist, haben zahlreiche andere Stars des FC Sevilla den Flug nach Deutschland angetreten. Im 27-köpfigen Aufgebot sind mit Gonzalo Montiel und Marcos Acuña zwei Außenverteidiger, die 2022 mit Argentinien Weltmeister in Katar geworden sind. Ebenfalls bekannt ist Erik Lamela. Er hat von 2013 bis 2021 177 Spiele für die Tottenham Hotspur in der englischen Premier League absolviert. Immer noch bei Sevilla am Ball ist Jesus Navas, 2010 Weltmeister und 2012 Europameister mit Spanien. Der 37-jährige Verteidiger ist Kapitän und Rekordspieler des Klubs.

Aus der Bundesliga dürften den Fußballfans noch Ivan Rakitic (einst FC Schalke 04) und Thomas Delaney (lief für Werder Bremen, Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim auf) bekannt sein. Mit Tanguy Nianzou (ehemals FC Bayern München) steht zudem eines der größten Verteidiger-Talente Europas im Kader.

FC Sevilla ist Rekordsieger in der Europa League/ Uefa-Cup

Erfolge: Im Juni gewann Sevilla das Finale der Europa League in Budapest im Elfmeterschießen gegen AS Rom mit Startrainer José Mourinho mit 4:1. Es war der siebte Triumph in der Europa League bzw. im Vorgängerwettbewerb Uefa-Cup (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023) – damit sind die Andalusier Rekordsieger. Im Halbfinale hatten sich die Sevillista gegen Juventus Turin durchgesetzt. In der Gruppenphase holten die Spanier gegen Borussia Dortmund in zwei Spielen nur einen Punkt (1:4, 1:1).

Neben den internationalen Erfolgen gewann Sevilla auch nationale Titel: Die Südspanier wurden ein Mal Meister (1946) und gewannen fünf Mal den spanischen Pokal – zuletzt 2010.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Probleme: Anders als auf der europäischen Bühne hat Sevilla in der spanischen Meisterschaft eine verkorkste Saison hinter sich. In der Endabrechnung landete die Mannschaft von Trainer José Luis Mendilibar (62, seit März dieses Jahres im Amt) nur auf Rang zwölf. Auch wirtschaftlich sieht es für den Europa-League-Sieger offenbar nicht rosig aus. Laut spanischen Medienberichten hat der Verein 90 Millionen Euro Schulden und könnte vor dem Ausverkauf stehen. Spekuliert wird vor allem über den Weggang der wertvollsten Spieler wie Torhüter Bono, Rechtsaußen Lucas Ocampos und Mittelstürmer En-Nesyri.

Nächster Gegner: Bereits einen Tag nach dem Spiel in Rostock trifft der FC Sevilla auf einen weiteren Ostklub: Hansas Liga-Konkurrent 1. FC Magdeburg.

OZ