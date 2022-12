﻿Letztes Heimspiel des Jahres: Rostock Dolphins wollen sich mit Erfolg verabschieden

Bundesweiter Warntag erstmals mit Cell Broadcast: Das passiert am 8. Dezember in MV

Nur jeder sechste Bürger in MV kann über eine Sirene gewarnt werden. In einigen Kommunen wie Greifswald fehlen sie noch komplett. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, setzen die Katastrophenschutzbehörden am 8. Dezember auf einen Mix an Warnmitteln, darunter erstmals auch Cell Broadcast. Antworten auf die wichtigsten Fragen.