﻿Liganeuling TV Blau-Weiß Warnemünde hat Chancen auf den Meistertitel

Warnemünde. Vollbepackt betritt Michael Fuchs das Vereinsheim des TV Blau-Weiß Warnemünde. Er bringt Bananen und Getränke in die Küche. Die Pokale stellt er ins Büro. Am Wochenende findet auf der Anlage in der Parkstraße ein Jugendturnier statt. 62 Teilnehmer aus acht Bundesländern spielen in fünf Konkurrenzen. Fuchs sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Der 26 Jahre alte Sportwart organisiert zwölf Turniere pro Jahr – und wie immer wird er von seiner Lebensgefährtin Nadine Plüm unterstützt.

Nah am Wasser gebaut: Die Tennis-Anlage des TV Blau-Weiß Warnemünde mit sechs Tennis- und zwei Beachtennis-Plätzen. © Quelle: verein

Die beiden lernten sich im Winter 2017 kennen – in der Tennishalle des Stralsunder HanseDoms. „Das war bei den Hallen-Landesmeisterschaften“, erzählt Fuchs, der seinerzeit am Sund studierte. Die Initiative sei von ihm ausgegangen, erzählt Nadine. „,Michi’ war genauso hartnäckig wie auf dem Tennisplatz’“, sagt sie und lacht.

Heute sind die beiden „das verrückteste Tennis-Paar, das ich kenne“, meint Vereinschef Niklas Schreiner und plaudert aus dem Nähkästchen. Auf dem Platz seien Nadine und Michael wie ein altes Ehepaar, das sich ständig zofft. „Zunächst glaubt man, dass man einschreiten müsste. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es lustig.“

Der Verein zählt fast 200 Mitglieder – Tendenz steigend

Schreiner ist seit drei Jahren Vorsitzender des 193 Mitglieder zählenden Vereins. Tendenz steigend. Für Aufschwung sorgten Rückkehrer wie René Lembke, Tom Muranko, Vladimir Vladov oder Julius Kurth, die nach jahrelanger Abwesenheit nun wieder für ihren Heimatverein aufschlagen.

Tradition verpflichtet: In Warnemünde wird seit 1895 Tennis gespielt. Das Turnier „Ganz in Weiß“ erinnert an die Anfänge des Tennissports im Ostseebad. In diesem Jahr findet es am 30. Juli statt. © Quelle: verein

Erstmals seit der Vereinsgründung (1992) sind die Blau-Weißen in der Herren-Oberliga vertreten – und stehen in ihrer Premierensaison vor dem Titelgewinn. Die Ostseestädter, die 1998 von der Schillerstraße auf die errichtete Sechs-Feld-Anlage in der Parkstraße umzogen, benötigen am Sonntag beim Saisonfinale bei der zweiten Mannschaft der HSG Greifswald (10 Uhr) einen klaren Erfolg, um die Meisterschaft perfekt zu machen. „Wir sind wie bei jedem Punktspiel gut aufgestellt, aber wir schielen nicht auf den Titel, weil uns das zu sehr unter Druck setzen würde“, sagt Niklas Schreiner.

Die Warnemünder Frauen haben vorgelegt und ihren im Vorjahr gewonnenen Titel erfolgreich verteidigt. Jetzt ist für den TV sogar das Double drin. Insgesamt zehn Mannschaften des TV Blau-Weiß, darunter zwei Jugend-Teams, haben am Spielbetrieb teilgenommen.

Beliebter Trainingsplatz an der Küste

Schreiner möchte den Verein weiter voranbringen, ihn noch besser im Ort vernetzen und neue Mitglieder gewinnen. Mittwochs ist Tag der offenen Tür. „Ab 17 Uhr kann jeder kommen und wird betreut“, sagt der Vereinschef. Aktuell wird unter den Mitgliedern die Aufnahme der Surf-Ski-Asse um Vize-Weltmeister Gordon Harbrecht diskutiert.

Warnemünde ist nicht nur für Einheimische reizvoll. Jeden Sommer beziehen Tennisspieler ihr Trainingscamp an der Küste. Seit Sonntag ist Trainer Ralf Steinbach mit seinen Schützlingen vor Ort. Auf der Anlage, auf der es auch zwei Beachtennis-Plätze gibt, wird gezeltet, gegrillt und viel gespielt. Und zwischendurch in der nur wenige Gehminuten entfernten Ostsee gebadet.

