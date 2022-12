Im Video bei OZ live: Die Auslosung der Vorrunde für die 10. Rostocker Stadtmeisterschaft

Im Hallenfußball kommt es in diesem Winter zur 10. Auflage der Rostocker Stadtmeisterschaft. Auf diesen Höhepunkt fiebern die Amateurkicker schon längere Zeit hin. Die Auslosung der Gruppen überträgt die OSTSEE-ZEITUNG am 7. Dezember ab 18 bei OZ live.

Am Mittwoch, 7. Dezember, zeigt die OZ die Auslosung der Gruppenphase der Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball.

Rostock. Nur noch wenige Tage und dann steigt das große Jubiläum für die Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Das Ereignis wird in diesem Winter zum zehnten Mal ausgetragen. Los geht’s am 17. Dezember mit der Vorrunde in der Ospa-Arena.

Die Auslosung für die Veranstaltung wird am Mittwoch um 18 Uhr im Basislager der OSTSEE-ZEITUNG vorgenommen und live übertragen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Stadtmeisterschaft in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht stattfinden. Umso mehr sind die Teams heiß darauf, jetzt wieder um die Hallenkrone kicken zu können. Der besondere Reiz des Turniers: Mannschaften aus verschiedensten Spielklassen messen sich gegeneinander vor einer stimmungsvollen Kulisse.

Rostocker Stadtmeisterschaften: Drei Teams bereits gesetzt

Für die Endrunde, die am 7. Januar steigen wird, sind der SV Warnemünde, die U 23 des FC Hansa Rostock und der Rostocker FC als die besten drei Teams bei der letztmaligen Finalrunde schon gesetzt. Jetzt kämpfen beim Qualifikationsturnier 16 Vereine um fünf freie Startplätze für das Ereignis Anfang Januar.

Durch die Quali müssen:

FC Förderkader René Schneider (Verbandsliga), SV Hafen Rostock (Landesliga West), PSV Rostock (Landesklasse I), ESV Lok Rostock, FSV Nordost Rostock, HSG Warnemünde, UFC Arminia Rostock, FC Nebelküste Rostock, Rostocker BSG, SG Motor Neptun (alle Kreisoberliga), Post SV Rostock, SC Viktoria Rostock, FC Rostock United (alle drei Kreisliga), FC Einheit Rostock, TSV Rostock, FC Fiko Rostock (alle drei Kreisklasse).