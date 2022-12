﻿Im Livestream: Die Auslosung der Vorrunde für die 10. Rostocker Stadtmeisterschaft

Im Hallenfußball kommt es in diesem Winter zur 10. Auflage der Rostocker Stadtmeisterschaft. Auf diesen Höhepunkt fiebern die Amateurkicker schon längere Zeit hin. Die Auslosung der Gruppen überträgt die OSTSEE-ZEITUNG am 7. Dezember ab 18 bei OZ live.

Rostock. Nur noch wenige Tage und dann steigt das große Jubiläum für die Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Das Ereignis wird in diesem Winter zum zehnten Mal ausgetragen. Los geht’s am 17. Dezember mit der Vorrunde in der Ospa-Arena. Die Auslosung für die Veranstaltung wird am Mittwoch um 18 Uhr im Basislager der OSTSEE-ZEITUNG vorgenommen und live übertragen.