Liveticker: FC Hansa Rostock empfängt DSC Arminia Bielefeld

2. Bundesliga: Ostseestädter am Sonnabend unter Flutlicht gefordert. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab 20.15 Uhr via Ticker live aus dem Stadion. Schalten Sie ein!

Will mit dem FC Hansa Rostock am Sonnabend jubeln: Offensivspieler Kai Pröger.

Rostock. Heimspiel unter Flutlicht: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock empfängt am Sonnabend Erstliga-Absteiger DSC Arminia Bielefeld. Anpfiff im Rostocker Ostseestadion ist um 20.30 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet via Liveticker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hanseaten, die zum Auftakt eine 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim verkraften mussten, konnten anschließend einen 1:0-Erfolg beim Hamburger SV einfahren. Nachdem sich der Koggenklub bei der 0:1-Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Regionalligist VfB Lübeck blamiert hat, wollen sie gegen die Westfalen nun wieder jubeln. Die Bielefelder hatten in ihren beiden bisherigen Ligapartien das Nachsehen (1:2 gegen SV Sandhausen, 0:3 gegen Jahn Regensburg). Im Pokal feierten sie einen 7:1-Sieg gegen Oberligist FV Engers. Nun wollen sie in der Liga nachlegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Tickaroo GmbH, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wie schon beim Auftakt, als 24 000 Zuschauer in das Stadion strömten, werden auch am Sonnabend wieder zahlreiche Anhänger erwartet. Die FCH-Profis können auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans zählen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Ben Brümmer