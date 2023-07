Kostenfrei bis 16:34 Uhr lesen

Tumultartige Szenen

Mehrere Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Wolgast sind am 18. Juli in Streit geraten, sodass die Polizei eingreifen musste. Der Grund – eine Banalität. In Vorpommern-Greifswald hat Wolgast gemessen an den Einwohnern den zweitgrößten Anteil an Ausländern aus humanitären Gründen.