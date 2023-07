Liveticker zum Nachlesen: Hansa Rostock siegt im Test gegen Pogon Stettin – Sorge um Oliver Hüsing

Er hat Demonstranten angefahren

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch in Stralsund einen Klimaaktivsten bei einer Blockade angefahren. Weil er Job und Führerschein verloren hat, will die Wählergemeinschaft „Bürger für Stralsund“ nun Geld für den Mann sammeln. Sie nennen ihn „König der Herzen“. Wie Haack das begründet und was andere dazu sagen.