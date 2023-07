Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Urlaub in MV

Börgerende darf sich Seebad nennen: Doch was bietet der Urlauberort an der Ostsee überhaupt?

Der Urlaubsort Börgerende hat es geschafft und darf sich jetzt auch Ostseebad nennen. Doch was macht ein Seebad überhaupt aus – und was bringt der neue Titel der Gemeinde? Wie sieht es in puncto Unterkünfte, Restaurants, Badestrand aus? Die OZ hat sich umgeschaut.