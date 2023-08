Liveticker zum Nachlesen: Wie Hansa Rostock der Sieg gegen den VfL Osnabrück gelang

Rostock. Der FC Hansa Rostock ist zurück in der Erfolgsspur: In der 2. Fußball-Bundesliga empfing der Koggenklub am Sonnabend den VfL Osnabrück zum Heimspiel und setzte sich mit 2:1 (1:1) durch. Die OSTSEE-ZEITUNG war im Stadion vor Ort und berichtet ab 12.30 Uhr mit einem Liveticker.

Die Ostseestädter (5. Platz/6 Punkte) konnten zum Auftakt zwei Siege einfahren. Am vergangenen Wochenende hatten die Hanseaten jedoch erstmalig in dieser Saison das Nachsehen (1:2 gegen Hannover 96).

Die Kicker aus Osnabrück (16./1) warteten vor dem Duell mit Hansa hingegen noch auf ihren ersten Sieg. In ihren drei Partien sprang lediglich ein Unentschieden heraus (1:1 gegen SC Paderborn).

OZ-Liveticker Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück

Mit Sportdirektor Amir Shapourzadeh sowie den beiden Stürmern Erik Engelhardt und John Verhoek kehrten mit den Niedersachsen drei bekannte Gesichter mit Hansa-Vergangenheit zurück ins Ostseestadion.

Vor allem für Letzteren war es eine besondere Partie. Vier Jahre lang ging der 34-jährige Holländer für den Koggenklub auf Torejagd. Mit zwölf Treffern schoss der Angreifer die Rostocker in der Saison 2020/21 zum Aufstieg in die 2. Bundesliga und hatte anschließend mit 17 Treffern maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib. Erst vor einem Monat nahm Verhoek schweren Herzens Abschied vom FCH. Nun kommt es zum schnellen Wiedersehen.

