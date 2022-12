﻿Liveticker zur 10. Rostocker Stadtmeisterschaft: So läuft die Vorrunde

Es wird ein langer Tag in der Ospa-Arena. Mehr als zehn Stunden Budenzauber gibt es bei der Qualifikation. Es geht um fünf Tickets für die Endrunde der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball.

Rostock. Ab 11 Uhr rollt in der Ospa-Arena der Ball. Die Vorrunde der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft steht an. Zunächst steigen die Gruppen A und B ins Geschehen ein. Die Staffeln C und D sind am Nachmittag ab 17 Uhr am Start. Insgesamt sind 16 Mannschaften dabei und kämpfen um die fünf verbleibenden Startplätze für die Endrunde. Diese steigt am 7. Januar – ebenfalls in der Ospa-Arena.