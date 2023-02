﻿Empor Rostock plant mit 1,5-Millionen-Euro-Etat

Tausende Blumen und Kabel: So läuft der Aufbau der Ostseemesse in Rostock

Nach zweijähriger Corona-Pause startet die Ostseemesse in ihre 31. Auflage. Vom 1. bis 5. März werden rund 40 000 Besucher und rund 200 regionale, nationale und internationale Aussteller auf dem Gelände der Hansemesse in Rostock erwartet. Bis es so weit ist, muss viel vorbereitet werden. Eine Reportage vom Aufbau.